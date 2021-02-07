近日一款名叫「Clubhouse」的App在蘋果手機用戶間爆紅，雖然軟件被指總部設於上海，存在私隱風險問題，但內地網民卻認為Clubhouse是「一塊淨土」，更有不少用戶會加入一些「政治敏感」的主題房進行交流。美國之音周日（7日）引述新美國基金會（New America）數字經濟研究員兼史丹福大學網絡政策中心「數字中國」（DigiChina）項目主編魏光明（Graham Webster）指，相信中國政府一定會密切關注Clubhouse的發展，「一旦有當局認為危險或不喜歡的特定事件發生，平台就會被關閉。」

魏光明受訪時表示，Clubhouse聊天室中的暢談有一種強烈的「隨意感」，「這對關心中國境內、境外關係議題的人非常具有吸引力。這些對話是開放的，人們的參與方式非常有趣，這可能是文字形式做不到的，因為文字受到的審查和監督更為密集，你一旦把東西寫下來，你可能會遇到麻煩。」

魏光明稱，用戶當然有可能因在語音聊天中說錯話而惹上麻煩，「但是，你知道這些語音不會永遠存在，談話結束後它就消失了，這對人們來說可能不會有那麼大的壓力。過去幾天這種開放的感覺是一種很好的能量，在這個旅行十分困難的時候，在中國境內和境外工作的人因此彼此建立了聯繫。」

不過，《環球時報》英文版上周三（3日）就曾引述一名網絡分析員的說法，指由於美國互聯網產品已不再是中國科技企業的榜樣，因此Clubhouse的受歡迎度在中國不太可能繼續增加，又稱Clubhouse在中國沒有市場，因其運營是基於名人的參與，而不是技術和高質量的內容。

對於Clubhouse何時會被中國審查部門封鎖，魏光明說：「我不知道觸發（審查）的因素會是甚麼，但我認為，一旦人們討論的場所從一個地方轉移到另一個地方，中國政府一定會密切關注事態如何發展。僅僅過去十年的經驗就表明，審查當局會（對Clubhouse）予以關注。他們會監控事態發展，以了解是否存在對穩定或對共產黨政權支持的威脅。一旦有當局認為危險或不喜歡的特定事件發生，平台就會被關閉。」

Clubhouse早前曾獲Tesla創辦人Elon Musk加持，連香港電視HKTVMall創辦人王維基亦都加入「戰團」；內地網上甚至有人以999元人民幣（下同，約1,299港元）出售邀請碼，軟件風頭一時無兩。現時Clubhouse其中一個名為「兩岸青年大亂聊」的主題房大受歡迎，據悉本來發起人本擬開數十人的小房間，談談兩岸生活和日常，不料變成了4,000多人的大房間，幾乎接近5,000人的房間上限，內容亦變成由中港台三地網民大談兩岸及香港政治問題，到深夜仍有過百人等待發言。

一名內地參與者在微博上形容「這個地方在互聯網上像是一塊淨土，這裏聽眾能理解也能尊重因爲歷史、文化和教育的不同而産生的思維和習慣的差異，有種烏托邦的感覺。」此外，近日亦有媒體開設新疆和西藏的主題，吸引了許多維吾爾族的朋友分享生活在新疆、親友在再教育營裏所發生的真實事件，不少國內漢人深為震驚。

《美國之音》／《蘋果》資料室

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