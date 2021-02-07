內地近日一款叫「合成大西瓜」的簡單手機小遊戲，雖然製作和玩法簡單，卻自帶魔性，推出10日玩家數量即破1.2億，成為網絡上最多人討論的話題。不過，近日有投訴指，這款遊戲涉嫌欺騙玩家19.9元人民幣（下同，約24港元），已有約166萬名玩家中招，涉款共達3,300萬元（約4,000萬港元）。事件在媒體曝光後，該遊戲中被指涉嫌騙財的「禮物」和相關廣告連結今日（7日）突然消失。

內地媒體發現，從微傘遊戲官網進入「合成大西瓜」的遊戲後，頁面右上角會彈出「禮物」圖案，玩家點入去後會有抽獎，每次點擊抽獎也幾乎會獲得「100元（約120港元）手機話費券」，但繼續點擊領獎時便要求玩家先付19.9元，還打出「領不到話費，全額退款」的保證字句。

不過，許多玩家在網上投訴，在支付19.9元後，遊戲頁面會再彈出下載「全球公爵黑卡」App的要求才能領得通話費，但完成下載後，一直領不到百元通話費，申請退款也不獲理會。

內媒報道指，在相關頁面顯示最少已有超過166萬人領取所謂的「手機話費券」，按每人付了19.9元計，涉款便超過3,300萬元。

報道指出，在領取通話費的過程中，頁面會不斷出現類似「只有7次機會」，「支付時會彈出倒計時，僅有2分多鐘的支付時間」等字句，以營造緊張氣氛，令玩家降低警覺性，而到最後付款時才出現「19.9元其實是會員費」的標註。

內媒又發現，收款方涉及「上海金紐信息」、「一步到家」等多間公司。

據企查查顯示，這幾間公司有着千絲萬縷的聯繫。上海金紐信息法人為王希淼。王希淼的多個關聯公司中，上海土撥鼠網絡科技有限公司等企業的法人為葛同田，而葛同田又是一步到家的實際控制人。至於微傘遊戲所屬公司北京米兜科技和上述收款公司的關聯並不明朗。

報道質疑，上述行為違反《互聯網廣告管理暫行辦法》，因「禮物」圖案並無註明廣告，易令玩家誤會是遊戲的禮物。

另外，所謂的退款亦有別正常原路返回的操作，會要求用戶輸入真實姓名、支付寶賬號等各種私隱資料，令人懷疑對方涉嫌騙財之餘還企圖過度收集玩家個人資料。

內地的黑貓投訴顯示，今年1月至今，大量網民投訴上海金紐信息和「全球公爵黑卡」，幾乎全部涉及被騙19.9元的問題，而且類似套路不限於「合成大西瓜」這款熱爆的手機遊戲。

內媒在發稿時尚未得到微傘遊戲官網客服通過其QQ號好友申請。而以其他渠道始接觸到的上海金紐信息，對方雖退回19.9元，但未解釋申請退款為何要收集姓名、支付寶賬號等個人資料。

「合成大西瓜」於1月22日發佈，截至2月3日玩家已超過1.2億，成為微博熱搜外，其相關話題閱讀量近20億。這款遊戲的玩法有點像經典的「俄羅斯方塊」，玩家通過控制不同水果的掉落，會組合成其他的水果，例如兩粒提子合組合成一粒車厘子，終極大佬就是變成一個大西瓜。

「合成大西瓜」之所以成為今年爆紅遊戲，除其畫面圖案鮮艷又不失活潑，以及玩法簡單外，其名字也被指切合網民喜歡「吃瓜（即看熱鬧）」的特性，推出時又正值女星鄭爽代孕，華晨宇和張碧晨生子等八卦新聞成為熱話的時機，所以大受歡迎。

至於所謂小遊戲，是指毋須下載App，可直接登入網頁進行的遊戲。

中新網／東方財富網／新京報貝殼財經

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