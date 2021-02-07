曾在《南方周末》、《新京報》任職的內地記者馬金瑜，近日在網上發佈《另一個「拉姆」》文章。曾任特稿記者的她，在文中指出自己曾在一線城市「最有思想的媒體」工作，到青海藏區訪問養鋒人47天後閃婚，生兒育女、栽花蜂，被傳為美談，但藏族丈夫卻不停出軌，且持續家暴，愛情童話打破，最終她帶着3名兒子逃離藏區。

因為藏族農民拉姆早前在直播時，被前夫放火燒死，引發社會譁然，亦令內地網民更加關注家暴事件，及後講及內地的家暴問題的歌曲《小娟（化名）》也因此備受關注，馬金瑜的《另一個「拉姆」》很快被網民瘋傳。然而，馬金瑜在行內打滾多年，被好友形容為「一個風風火火的女漢子」，此前也未曾報警，質疑馬金瑜爆料原因。馬金瑜丈夫謝德成周日（7日）回應指，與妻子已分居3年，期間未曾聯絡。

「2015年，一次酒醉之後，他半夜回來，開始找事，詢問是不是和他藏族朋友（男子）有事，暴打是突然開始的，我的眼睛登（頓）時模糊了，拳頭不斷砸在我的頭上，頭髮被抓着，動不了，只聽見孩子大哭着，孩子父親喊着：『你看着你的阿媽！』頭被擊打的瞬間，我的小便便失禁了。」馬金瑜寫道，並指自己一直被打到早上，隨後到西寧醫院檢查，才發現自己「有了老三」，於是選擇回到丈夫身邊；但是丈夫沒有收歛，甚至一度動殺機，最終她在2017年7月帶兒子離開。

內地網民看見「家暴」、「拉姆」等關鍵詞，留言「本以為是詩和遠方，沒想到是家暴與地獄」、「家暴本來就不是家務事，不能玷污家的名義，希望嚴懲家暴」、「很多家暴，即使報警了，警察上門也只是勸和調節，然後就走了，壓根就不拿法說事。建議，但凡家暴，一旦報警，先行政拘留……」

不過也有人不滿馬金瑜將自己說成「拉姆」，指「她和拉姆完全不同，出生、教育、所處社會環境。看了這個女的一些經歷，完全不能理解，知道懷孕還要繼續回去被打，邊打邊生三個？把救贖當地人作為生活目標而自我滿足？在這之前請看看你三個孩子吧，你們把他們帶到這個世界，你們能給他們除了父親的暴力母親的戀愛腦還有甚麼？」

馬金瑜亦受到曾經一起共事的同行質疑。有人翻出馬金瑜於2015至2017年仍然在對外宣講她的愛情童話，描寫自己與丈夫的愛情，指丈夫的心「像山上的泉水一樣」，指丈夫不說話，但是是一個「很有靈性的人」，更指二人「不僅是愛情，更是血肉相連和相依為命的連結」；馬金瑜期間還跑去大學演講，要學生「相信愛情」，「哪怕下一步是懸崖，不要怕，跳」。至2019年，馬又接受老東家訪問，透露與丈夫當時已經分開。

鳳凰網有文章直指，馬金瑜是一個「極端的文青」，有「文青病」——她過去即使被打到小便失禁、流產、視力下降，仍然在媒體前把丈夫說的超凡脫俗，仍然忽悠大學生「跳懸崖」，今天筆鋒一轉，丈夫就成了十惡不赦的惡魔，從天使到魔鬼，全靠她一張嘴、一支筆，情緒化的表達後是主觀的判斷，既不發掘原因，也不提出解決方案——或者說既發掘不出原因，也提不出解決方案。

公開資料顯示，馬金瑜曾在多家媒體供職，後與以養蜂為業的丈夫結婚，目前從事農產品加工和電商行業，她亦曾以商人身份，在TED Talk演講。

馬金瑜丈夫謝德成周日（7日）回應，2人已經3年沒有見面，直到昨晚相關文章發出後，才知道馬的近況，直言：「讓我太吃驚了！」謝德成稱，自己目前正在住院，曾與馬金瑜共同經營的電商產品暫處於擱置狀態，「前天晚上檢查蜜蜂不小心摔倒，斷了兩條肋骨」。

青海省貴德縣婦聯張姓主任指，已經準備與同事前往謝德成家中核實情況。貴德縣公安局則指，馬金瑜之前從來沒有向公安局報案過，警方正對事件展開進一步調查，具體情況目前暫時不能透露。

《新京報》／鳳凰網／微信

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