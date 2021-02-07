兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日新增11宗確診，境外輸入佔10宗，分別為上海3宗、北京2宗、江蘇2宗、廣東2宗、湖南1例，本土病例則有1宗，在吉林；另外新增13宗無症狀感染者，境外輸入佔11宗。內地共有89,692宗確診，死亡病例4,636宗。台灣共有確診924宗，死亡個案9宗。

彭博社報道，中國推廣全民疫苗接種7星期以來，實際接種的程度意外不如預期，遠低於歐美國家接種疫苗的進度。報道追蹤接種疫苗的統計，指中國去年12月15日起開打疫苗以來，迄今已使用逾3,120萬劑疫苗，對有14億人口的中國來說，相當於每百人僅施打2劑，不如歐洲每百人施打約3劑、美國每百人施打10劑，更遠不及以色列每百人施打近60劑。

報道指，中國進度似乎未達到中國在2月11日開始農曆新年前，5,000萬人接種的目標，令人懷疑當其他國家寄望於疫苗帶來的群體免疫效應、開始解除封鎖之際，中國這個全球第2大經濟體是否會繼續封鎖。

美國新澤西州的西東大學全球衞生研究中心主任黃延中表示，看來之前對中國疫情太樂觀。報道並指出，中國接種疫苗進度緩慢，似乎與民眾接種意願偏低，質疑國產疫苗安全和有效性有關，加上缺乏急迫性，最近一輪疫情僅限於中國北部地區。

按目前數據估計，中國實現群體免疫需要5.5年，相較美國、英國分別為11個月和6個月長遠得多。

牛津經濟研究院亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示，如果疫苗接種速度不加快，可能進一步延誤中國開放邊境，並影響未來幾年的經濟成長。黃延中亦表示，如果西方國家開始解除封鎖、相互開放，將是對中國模式的巨大挑戰。

綜合報道

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