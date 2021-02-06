遊手好閒都唔得？雲南有兩父子被指平時遊手好閒，武漢肺炎疫情期間更消極怠慢，不願意外出打工，遭村委會列入黑名單，更被公開事件。當事人反駁指父親患病，他除要照顧病父外，還先後三次到浙江打工。網民反應激烈：「（官方）管得太多了，適得其反！」

雲南海子村去年5月一份官方公告引發爭議，內容寫道：「海子村居民周仔松、周順寶父子都是普通勞動力，平時遊手好閒，疫情期間，消極怠慢，不願意外出打工，所以，經駐村工作隊及『村兩委』（即中共支委會及村民自委會）決定，將二人列入村『黑名單』，予以曝光。」

父親周仔松得悉官方通報後感到很無奈，他說：「他把我兒子列入黑名單的時候，說成是遊手好閒，那要真是遊手好閒還好說，但我們並沒有遊手好閒呀！」兒子周順寶解釋：「其實是我父親生病了，去年8月我從浙江回來把父親送去了醫院，之後才知道他們（村委會）這麼做了，而且後來我還出去了，出去了又回來，回來又出去，一共出去了3次。」

他續稱，在得知自己「上榜」後，曾與村幹部據理力爭，但對方只是一直推說：「會處理、會處理。」近日，周仔松將事件發佈上網，讓一眾網民評評理，他猜測可能是因為自己曾發佈過一條微博得罪過村鄉兩級領導，才導致今次事件。

有網民認為，這份「黑名單」是駐村扶貧幹部和村委會共同發出，「管你是為了你好」；但更多網民指出，這是典型的「管太多」。事件在網絡發酵後，村委會終於在本月2日向周仔松、周順寶父子道歉，稱「核實不準，表述有誤，予以澄清」。

觀察者網

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