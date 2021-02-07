原籍湖北的北京宋莊藝術家追魂（原名：劉進興），2019年六四前夕為政治犯籌款被拘。去年12月17日被江蘇南京玄武區法院以「尋釁滋事罪」判刑1年8個月，直至上月28日刑滿出獄。由於追魂上訴，判決效力待定，上月28日被玄武區法院取保候審，等待二審結果。

內地維權律師劉四新今日透露，取保當日，南京公安繼續扣留追魂的身份證不還，把他安置在當地賓館，卻僅僅為他支付一天的住宿費，第二天開始住宿費要他自付，並禁止當地朋友與他見面。

劉四新批評，年關已至，南京公安強扣追魂的身份證，迫使他不得不滯留南京，有家歸不得，無法與妻子、孩子團聚。他不禁質問「全民過年，追魂先生卻陷入困頓。扣留他身份證，是何意圖？」

追魂本月4日在Twitter寫道：「我於2021年1月28日上午出獄！被莫須有的罪名『尋釁滋事罪』一審判決1年8個月。不服判決！關押1年8個月被取保候審，等待二審判決裁定！因為是做的無罪辯護，現在案子在上訴階段。出獄後所有的物品被繼續扣押，連身份證也不歸還！現在人還在南京第三看守所附近，無法走動！」

2019年六四前夕，追魂於南京售賣藝術作品，為政治犯籌款之際，遭當地警方以「尋釁滋事」罪名拘捕。追魂的辯護律師謝燕益當時稱，追魂在庭審時，當庭宣告自己將以不食牢飯的方式，抗議不公的審判，一天不放，一天堅持絕食到底。隨後，追魂的家屬接獲看守所通知，指追魂在獄中絕食導致病危，但通知書發出時間與家屬接獲日期相距17天。

《蘋果》記者

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