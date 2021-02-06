太公有得分，你要豬肉定現金？陝西有鄉村過去13年來，把公有土地出租，年年向村民分紅，今年全村3,984人，每人領到5,500元人民幣（下同，約6,600港元），較2008年剛開始分紅時增加10倍，涉款2,290萬元（約2,748萬港元），能砌出一幅巨型銀紙牆。有網民酸葡萄，指類似的天價分紅，正反映房地產畸形發展和市場分配不公，又指分紅金額越大顯示房價越高，沒有甚麼值得炫耀。

這條獲媒體關注的土豪村，是陝西西安的楊官寨村。周五（5日）該村舉行每年一度的分紅儀式，由3輛解款車運來2,290萬元。再由數名村官將數以百計的「銀紙磚」砌叠成一幅長逾數米的銀紙牆，用點鈔機向3,984名村民當面點算分紅，每人可獲取5,500元。

短片所見，每名村民領到分紅後，即使戴着口罩防疫也難掩喜悅，不少人還忍不住在現場親手再數一次銀紙。

楊官寨村黨支部書記王海龍指出，該村將公有土地開發成家具城、超市、服裝城、小吃城等項目，發展越來越好下，村民分紅也益發豐厚，由13年前剛開始分紅的每人約500元（約600港元），增至今年的5,500元。

年終分紅外，楊官寨村在重陽節會向75歲以上的村民發放特別福利，考入大學的有8,000至1萬元獎勵（約9,600至1.2萬港元），去年疫情影響，村內商舖獲免租1個月，今年也計劃繼續減免。

資料顯示，楊官寨村2003年因涇河工業園區規劃，被收地5,500多畝，留下273畝經營性用地，發展成上述的多個商場項目。

內媒報道，類似的分錢盛況並非楊官寨村獨有，貴州省遵義市紅花崗區長征街道河北井社區村民程桂容一家，上月底便分到2.2萬元（約2.6萬港元）。

她指，20年前以種菜維生，1999年村內與地產商合作開發屋苑，每年分紅便不斷提升，由2003年首次分紅每人50元（約60港元），至今已增加超過百倍。大時大節有不同的過節津貼，年長村民按年齡分組，每月也有不同的補貼。

程桂容表示，自己早已不用務農，靠村內分紅、補貼和炒股票便可過着富足的日子。

不少網民大表羨慕，笑問如何能入村瓜分一份，但更多的是「睇人分錢唔開心」，指類似的城中村憑市場分配不公和地產畸形經濟才能「坐以待幣」，享受常人不可企及的優渥日子。

內地有很多這類因收地、賣地及集體企業發大財的農村，浙江溫嶺市王府基村因賣地，在2017年便向每名村民發30萬元（約36萬港元）花紅。

北京新視覺／AI財經社／華商網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！