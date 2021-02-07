美國總統拜登上台至今，中美關係未見明顯好轉。國務委員兼外長王毅今（7日）向駐華使團發表新年致辭，提到中美關係時，認為兩國應積極管控分歧，重啟對話協商。內地官媒新華社同日再發功，連發4篇評論闡述「正確把握中美關係航向」的「四不得」，強調兩國「合則兩利、鬥則俱傷」。

王毅表示，中美關係作為當今世界最重要的雙邊關係正面臨關鍵節點，中方願從兩國人民的切身利益和世界各國共同福祉出發，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，重啟對話協商，積極管控分歧，聚焦互利合作，推動兩國關係，回到健康穩定發展的軌道。

抗疫方面，王毅指出，中國已向150多個國家和13個國際組織提供援助，今年將繼續協助有需要國家，切實履行新冠疫苗作為全球公共產品的承諾，致力實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

至於，新華社4篇系列評論文章，分別以《中美關係大局毀不得》、《人心相通之橋拆不得》、《經貿往來之勢擋不得》，以及《科技交流之路斷不得》為題，不斷回顧上世紀中美官員互動情況，亦多次指出中美之間不應持續衝突與對抗。

評論指，過去幾年，「中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難」。文中稱，「美方一些政客固守冷戰思維，把中國視作威脅，採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，阻撓破壞中美正常交往和互利合作，試圖推動中美『脫鈎』甚至所謂『新冷戰』。」

評論認為，看待中美關係要看大局，不能只盯着兩國之間的分歧。又指衝突對抗沒有未來、歷史大勢不可阻擋，而時代挑戰呼喚中美共同擔當。

評論又提到，今年是中美「乒乓外交」50周年，指1971年，中美以體育運動打破了相互隔絕的堅冰；2017年，兩國人員往來超過530萬人次，中國在美留學生總數超過40萬人，美國在華留學生也增至2萬人。

評論強調，中美人文交流為兩國人民帶來實質好處。美方數據顯示，中國在美留學人員佔在美全部留學生總數的三分之一，每年貢獻美國超過150億美元（約1,163億港元）。

經貿方面，評論說，雖然美國特朗普政府推動縮減在中國投資，但美國投資者對中國證券的持有率近年一直居高，特朗普政府的政策並沒有影響市場對兩國之間更大規模金融融合的期待。

文章承認，2020年中美關係經歷了40多年來最嚴峻的局面，但中美經貿合作逆勢增長，全年貨物貿易額增幅超過8%。

科技交流方面，評論先批評「『上屆美國政府』以維護國家安全為藉口對中國科技領域無端打壓、密集封殺，手法惡劣，令人震驚」，之後再強調，「與40多年前兩國學者間的零星聯繫不同，今天的中美科技交流早已形成無法阻擋的燎原大勢。」

中央社

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