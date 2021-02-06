廣東當局早前公佈防疫指引，呼籲民眾年夜飯要叫外賣，並限制聚餐人數在10人以下，不過廣州人並未有理會，各老字號著名酒樓年夜飯的包廂仍然被預訂一空，僅剩小量大廳位置可供選擇。有酒樓負責人表示，大部份預訂的都是6至12人的家庭，甚至有人去年已訂下今年的年夜飯。深圳的情況亦相似，大部份餐廳的年夜飯包廂均已訂滿。有廣州美食KOL接受《蘋果》訪問時稱，今年訂年夜飯確實較去年困難，皆因「就地過年」的人很多。

臨近農曆新年，內地不少民眾都希望回鄉過年，惟礙於疫情關係只能「就地過年」，不過這未有影響年夜飯的預訂情況。在廣州，大部份酒樓為了疫情防控需求，會將年夜飯的用餐時間分成兩輪，每一輪限時大約2小時，而這兩輪的包廂早已被預訂一空。北園酒家助理總經理透露：「第一輪的包廂、大廳已經全部訂滿了，第二輪的大廳都差不多訂了20枱。這大約是在上一個月就訂滿，然後包廂基本上在上一年的年三十，一吃完就馬上訂的了。」

有內媒記者於本月3日走訪正佳廣場，亦發現多間食肆的年夜飯預訂情況反應熱烈，包廂基本全部訂滿，食客預訂以大桌為主。廣州老牌茶樓「陶陶居」的店員表示，年三十（2月11日）當晚用餐時間分成下午5至7時、下午7時15分至9時15分兩輪，兩個時段店內三個分別可容納8至10人的包廂已全部訂滿，大廳亦只剩下3至4桌可供預訂。至於往常較冷門的西餐廳亦有很多人預訂，白天鵝賓館的負責人說：「年輕人比較時尚，更青睞西餐賓館，白天鵝的流浮閣西餐廳，280個餐位全部訂滿，其中近七成已交了訂金。」

另外，深圳今年預計有超過1,600萬人「就地過年」，令當地不少餐廳的生意非常興旺。《深圳晚報》報道，市民李先生於本月4日晚打算預訂一間餐廳的12人包廂，但打電話詢問幾間位於福田區的餐廳時，均被告知包廂早已被預訂，「從沒想過小年夜找個地方聚餐這麼難，不管是網紅店還是家常菜館全部爆滿。」最終，他在一小時內撥打共21間餐廳電話後，才成功預訂到一間餐廳僅剩的一個包廂。市民蘇女士則反映，她與好友4日晚在華僑城一間餐廳聚餐，「該餐廳生意火爆，服務員和廚師人手不夠，連吧台小哥都上陣幫客人點餐了。」

深圳亦有許多餐廳瞄準1至2人過年的年輕群組，推出「年夜飯小份套餐」。當地一間音樂餐廳負責人表示：「我們為顧客提供小份套餐，年夜飯堂食也接受1人至2人的預訂，讓就地過年的年輕人也過出儀式感和滿足感。」

中國（深圳）綜合開發研究院金融與現代產業研究所所長劉國宏分析指，深圳餐飲行業一改往年同期蕭條景象，餐廳訂位「一座難求」的現象具有特殊性，「主要是受疫情防控影響，大量留深過年市民帶來相應的餐飲需求。」

廣州美食KOL阿C向《蘋果》表示，今年訂年夜飯確實較去年困難，因今年留在本地過年的人較多，很多酒樓的包廂、大廳未到過年就已經滿座，即日或提前一日預訂幾乎沒有可能成功；而由於這段時期「較敏感」，加上「想食好啲」，無分大枱與小枱的廂房會有更多人預訂，出名的酒樓亦會較難預訂。

阿C又透露，她今年亦有訂枱與家人聚餐，不過親戚之間就未有約；一般而言，酒樓的人均消費水平為200至300元人民幣（下同；約240至360港元），過年時吃好一點，再加上服務費則大約500元（約600港元）。另外亦會有酒樓安排年夜飯外賣服務，主要以盆菜形式，價錢800至2,000元（約960至2,400港元）居多。

新浪新聞／深圳晚報／《蘋果》記者

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