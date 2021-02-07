內地因為便利和水質問題，除了辦公室外，許多家庭也會飲用桶裝水。有內地媒體指，內地市場流通的桶裝水近三分之一也是「假水」，除了水質存疑，膠桶也可能釋出致癌物。

報道引述業內人士指，內地桶裝水市場有近三分之一也是「假水」。「假水」分兩類：一類是將未經嚴格過濾、消毒的水喉水、地下水直接灌桶出售；另一類是小型水廠買入大品牌的商標、膠桶，再注入自產的水出售。

據指這些「假水」利潤可觀，一桶水可達10元人民幣（下同；約12港元），毛利率達400%。有賣假水的人表示，每月售出4,000桶，月入動輒3萬元（約3.6萬港元）。

報道指，河南鄭州有人反映名牌「康師傅」的桶裝水衞生不佳，經媒體查證，「康師傅」並出售無桶裝水產品，市場所有自稱「康師傅」的桶裝水俱為假貨。

媒體經知情者報料，在鄭州經濟技術開發區劉莊安置區找到疑為假水的生產點，發現內裏衞生環境惡劣，遍地污水什物，工作人員邊吸煙邊向桶注入水喉水，再貼上「水泉水」商標出售到周邊超市、屋苑和公司。

報道指，假冒的桶裝水，水質是否符合衞生標準本已成疑。而其使用的膠桶，也有可能使用高溫下會釋放致癌物質但便宜的PET塑料。

《北京青年報》

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