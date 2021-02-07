中國授權海警執法時對外國船隻動武的《海警法》實施1星期，連續第二日有中國海警局的船隻進入釣魚台列嶼（日方稱：尖閣諸島）附近海域，並試圖接近日本漁船，日本海上保安廳派出巡邏船警戒。

日本共同社引述位於沖繩縣那霸的第11管區海上保安本部表示，當地時間凌晨近4時（香港時間凌晨近3時），兩艘中國海警船進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱「領海」），並試圖在赤尾嶼（日方稱大正島）東南方約22公里，接近一艘日本漁船。海上保安本部派出巡邏船在日本漁船附近警戒，確保安全，並警告中國海警船離開該海域。

兩艘中國海警船在上午9時許，相繼離開該海域。在兩艘中國海警船進入釣魚台周邊海域時，另外兩艘中國海警船持續航行在鄰接區，其中一艘配備類似機槍的武器。

這是中國《海警法》本月1日實施後，接連兩日有中國海警船進入釣魚台列嶼周邊海域。《海警法》授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力，括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。而中國海警船大多是排水量1萬噸級的大型巡邏船，部份巡邏船配有類似海軍裝備的76毫米機關炮，戰力力遠高於日本的巡邏船。

日本《產經新聞》則報道，這是中國海警船今年第5天進入釣魚台列嶼周邊海域。如果包括鄰接區在內，中國公務船已連續9天出現在釣魚台列嶼附近海域。

中央社／共同社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！