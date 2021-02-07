大連海事局發佈最新航行警告，解放軍將自2月7至21日，於渤海海峽、黃海北部部份海域執行軍事任務，船隻禁止駛入。解放軍在今年1月31日、2月1日在渤海海域均曾舉行軍演；1月31日至2月7日又在渤海海峽黃海北部執行軍事任務；而近日解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊在東海海域組織主炮射擊、綜合攻防等20多個課目的實戰化訓練，訓練強度似乎日益增加。

另外，解放軍本月連續7日派軍機擾台。今日（7日）上午10時43分、下午12時21分，解放軍軍機兩度進入台灣西南空域，台灣空軍升空警戒並廣播驅離。

樂視APP LOGO寫「欠債122億」

農曆新年將至，內地互聯網企業都會「派利是」宣傳，並且各自在App上註明分派多少利是金額，例如拼多多分28億，百度分22億，惟樂視標奇立異，更新後看到該App寫上「欠122億」，此舉卻令樂視成功突圍而出，獲得網民關注，更打入微博熱門搜尋榜第7位。樂視回應內地傳媒指，未有直接承認自己惡搞LOGO，但表示樂視網欠債「眾所周知，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對」。

李克強到山西運城視察民情

國務院總理李克強今日（7日）前往山西省運城市視察民情，甫下機即前往鹽湖區東郭鎮年貨市場，引起大批民眾圍觀，他向民眾說：「牛年就要到了，俗話說『牛馬年，好耕田』，祝大家新年都有好收成！」，並強調要保障節日市場供應充足及確保食品質量安全。李克強當日先到花饃攤了解當地年俗，及後向攤主購買兩個「福」字的大花饃，其間有攤主邀請他品嚐糕點和蘋果，他直接掏錢購買，又購入兩張「福」字的木板年畫。

廣州前副市長被革黨籍

廣東省紀委監委消息，廣東省委日前批准，廣東省紀委監委對廣州市委前常委、市政府前常務副市長蘇澤群嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，並開除黨籍。

蘇澤群是廣東中山人，被指以低價購房形式或退休後以提供諮詢服務名義收受他人財物，長期接受民營企業家安排的高爾夫球活動；濫權妄為，充當黑惡勢力「保護傘」；利用職權為親屬和特定關係人經營活動謀利；利用職務便利承攬工程，非法收受巨額財物。經省委批准，開除蘇澤群黨籍，取消其退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

蘇澤群在退休近6年後，於去年8月通報受查。據指，他在位時負責招商，經常來港，與港商熟悉。

國家移民管理局打擊非法入境 6省拘290人

國家移民管理局在上月28日，聯合廣東、福建、廣西、浙江、安徽、湖南6省17市的公安機關和移民管理機構，共同打擊非法入境勞工，拘捕疑犯61人、非法入境外籍人員229人。當局搗破3個中轉站，沒收偽造印章和證件8,000餘本，清查31家僱用非法勞工的企業，當局聲稱成功摧毀橫跨西南邊境延伸至東南沿海及內陸的偷渡集團。

台灣網友扑碎豬仔錢罌喜獲$15萬

台灣一名網民就在Facebook分享數張照片，展示過去一年儲蓄的成果。照片中有一隻金光閃閃的豬仔錢罌，被「剖開」後內裏滿是台幣鈔票和硬幣，經點算分別有482張1,000元、1張2,000元、790個50元硬幣，以及2,372個10元硬幣，一年累計儲蓄的總金額達547,220元新台幣（約15萬港元），讓不少網友相當羨慕。事主又指「存錢是美德」，強調「存在豬仔錢罌都不會想拿出來亂花」，又會將1元和5元另行儲起，捐給協助流浪動物的機構。

綜合報道

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