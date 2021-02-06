大陸解放軍軍機近期頻密闖入台灣西南防空識別區之際，多個台灣外島以至台海中線海域，近年來飽受大陸非法採沙船困擾。儘管台灣海巡隊不時出動艦艇驅趕，但採沙船「船多勢眾」驅之不盡。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲形容，採沙是具有中國特色的灰色地帶戰略，大陸一方面挖採建設用海沙，另一方面向台灣施壓。

去年4,000艘被逐

台灣海巡署表示，去年在台水域驅逐近4,000艘來自大陸的採沙船和運沙船，其中多數在海峽中線附近海域，數字較2019年的約600艘激增5.6倍。路透社日前就此問題刊發專題報道，形容採沙已成大陸對台「最新武器」。負責調查的台灣安全官員表示，大陸採沙行動是針對台灣心理戰的一部份，類似派軍機闖入台灣防空識別區。

在與福建福州相距不足10公里的台灣外島馬祖，大量大陸採沙船近期駛至馬祖外圍，有時甚至呈「圍島」之勢。這些採沙船體積龐大，排水量達3,000噸，船身並沒有任何識別號碼或船名。而台海巡隊的船隻排水量僅100噸，但因為配備水炮及機關槍，因此每次出現，這些採沙船都會迅速駛走。馬祖民眾擔心非法採沙破壞當地海洋生態並影響魚穫，此外馬祖南竿島與莒光島之間的海底通訊電纜去年曾被採沙船挖斷，致島上居民手機與互聯網服務受影響。大部份在馬祖的採沙船均北駛至浙江溫州，而當地正進行建設面積達66平方公里的甌江填海工程。

路透社