內地法學學家許志永的女友李翹楚繼去年被指定住所監視居住後，昨日（6日）再傳出她被執法部門，以涉嫌顛覆國家政權罪拘留的消息。李翹楚一直關注許志永和人權律師丁家喜被控顛覆國家政權的案件，更曝光2人被拘留期間遭酷刑虐待。

丁家喜妻子羅勝春前日（5日）在Twitter表示，李翹楚下午原被北京一名姓郭的公安約談，但事隔4個半小時後仍未有李翹楚的消息，昨日（６日）羅勝春再發文指李翹楚被山東臨沂的公安拘留，李翹楚在北京的父母被帶到玉橋派出所，公安要求2人在拘留通知書上簽名，他們只看見罪名是「顛覆國家政權」，惟二人拒絕簽字後，公安隨即收回拘留通知書。

李翹楚去年2月16日曾被北京公安押走，當局事隔兩個月後才證實她被「指定住所監視居住」，去年6月才獲准保釋返回家中。

在李翹楚第一次被拘留之前，其男友許志永亦因為前年12月在福建廈門參加人權人士會議，被中共政法委認定與2015年的「709案」性質相同，會議目的是「要顛覆中共領導和社會主義制度」，公安於是追捕許志永。許志永一直在內地四處逃避，但卻不時就時政發聲，批評國家主席習近平處理武漢肺炎疫情不當，勸習近平主動讓位，最終許志永在去年在2月15日在廣州番禺被公安帶走。

許志永和另一被告丁家喜原被控「煽動顛覆國家政權」，後改為更嚴重、最高可判無期徒刑的「顛覆國家政權」。兩人被拘押接近一年後，才能見到律師。律師引述許志永指，看守所條件差，每人每餐只獲供一個饅頭，其他食物要自己購買，但看守所內物價是巿價三倍，李翹楚因此曾向臨沂人民檢察院提告。

許志永和丁家喜亦聲稱遭到酷刑，許志永指自己曾試過有10天遭剝奪睡眠，前5天每天只能睡4小時，後5天每日則只有2小時的睡眠時間；丁家喜則稱，除了跟許志永一樣遭剝奪睡眠，他每天只可以喝600毫升的水。

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