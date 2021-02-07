昨日（2月6日）是武漢肺炎「吹哨人」、武漢中心醫院眼科醫生李文亮醫生去世一周年，有到被稱為「武漢八寶山」九峯山革命烈士陵園，弔唁李文亮的探訪者表示，手機與手袋都不能帶進陵園，陵園門口的烈士名錄上李文亮的名字，亦被白色膠紙遮蔽。

被當局追封為「烈士」的李文亮，被葬在九峯山革命烈士陵園，陵園門口的烈士名錄右下角是烈士二區二區1排21號的名字被白色膠紙遮蔽，這就是李文亮的名字。

九峯山革命烈士陵園被列為中共「愛國主義教育基地」，場內設有英烈紀念館、雷鋒廣場、革命烈士紀念碑等充滿共產特色的展區。

李文亮是第一批發現有大批患者患上「不明肺炎」的醫生，他發文提醒同行要注意疫情，卻反遭當局打壓，在前線工作的他之後也不幸染疫身亡。當局有隱瞞通報、令武漢肺炎疫情迅速擴散之嫌，網民認為這是間接害死李文亮。因此李文亮的死訊在去年傳出後，民憤升至最高點，湖北省在李死後兩個月，評定李文亮為「新冠肺炎疫情烈士」，似乎想亡羊補牢。

當時有一派網友認為，李文亮被評為「烈士」已算是給一個交代，但另一派則認為「烈士」的名號無用，只希望吹哨人能還活着。

李文亮的病情於去年2月6日晚上9時多惡化，被不人道搶救後，官方至7日凌晨3時多宣佈李文亮死訊，昨日是他去世一周年。

綜合報道

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