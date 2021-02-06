「謝謝大家讓我過了今天還是鳳山區的高雄市議員。」一直撐香港反送中的台灣高雄市議員黃捷，被韓粉報復式罷免案昨日投票，反對票比同意票多出一萬票，罷免宣告失敗，黃捷將能完成餘下兩年任期。結果出爐後，她流淚向選民鞠躬感謝支持，又希望這次成功阻止罷免，可以制止仇恨、報復，「我們不會讓仇恨蔓延下去」。

罷捷投票從昨早8時開始，下午4時結束，投票結束後開始點票，於下午5時40分完成。鳳山區228個票站共有12萬人投票，經中選會核實後，同意罷免票數有5.53萬票，不同意的則有6.54萬票，是26年來罷免案最高紀錄，由於罷免門檻需要同意票多於不同意票，以及得到鳳山選區四分一選民（7.28萬票）同意，所以罷免以失敗告終，中選會也指在黃捷餘下任期內，不得再被提出罷免案。

高雄年內四度投票創歷史

黃捷於結果出來後，在民進黨立法委員許智傑、趙天麟及無黨籍立委林昶佐等人陪同下發表講話：「謝謝大家讓我過了今天還是鳳山區的高雄市議員，可以繼續為大家服務兩年，我一定會繼續努力、更加努力，不會讓鳳山鄉親失望。」她在發言時數度哽咽落淚：「鳳山人因此寫下台灣獨一無二民主的歷史，從去年到現在，投下四次選票，每張都格外有意義，再次感謝所有溫暖、所有智慧，謝謝有正義感的鳳山鄉親。」黃所指的四次選舉，分別是去年1月的台灣大選、同年6月國民黨籍高雄市前市長韓國瑜被罷免的投票、8月高雄市長補選及這次針對她的罷免投票。

自從韓國瑜被罷免後，「韓粉」就提出多項報復性罷免，民進黨籍的桃園市前議員王浩宇上月被罷免成功，台灣基進立法委員陳柏惟及高雄市議員陳致中都被提案罷免。陳怕惟面臨通過第一階段的民眾聯署，陳致中的罷免案已宣告不成立。

黃捷昨也表示，希望這次能止住報復性罷免，「我們不希望台灣讓仇恨氛圍蔓延，鳳山人用行動，在這止住仇恨、報復，還有許許多多地方都很艱困，接下來一定要行動支持，我們不會讓仇恨蔓延下去」。

民進黨轟負面政治動員

民進黨發表聲明，指反對罷免票遠勝支持罷免的約一萬票，顯示人民對國民黨發動這種不具正當性的報復罷免，極為反感，亦證明國民黨政治操作，反激發選民投票反制，這是人民再次發出警鐘聲音，不認同延續負面仇恨的政治動員。

罷免黃捷議案於去年12月達法定聯署人數由中選會立案，根據中選會早前公佈、由罷捷團體提出的罷免理由書，黃被指有五大罪狀，其中一項為「違法介入『港暴』進行物資募集」，並指「募集物資部份明顯違反國安法第21條，影響國家安全甚巨」，由於台灣的《國家安全法》只有10條，一度被指是以港版《國安法》提出罷免黃捷，後罷捷發言人徐尚賢解釋理由書中指的是台灣的《國安法》的「2-1」條。

台灣蘋果新聞網/中央社