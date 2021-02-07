湖南省常德市石門縣紀委監委昨日通報，當地的招商促進事務中心前黨組書記兼主任、多次穿疑似名牌接受訪問的李小瓊，被指違反廉潔紀律，被當局雙開，並由公安機關移送檢察機關審查起訴。當局指，80後的她涉及的罪狀，包括多次違規收受禮品、紅包禮金，負責招商時「超標準接待」，長期與他人保持不正當性關係，以色謀權、以權謀私，干預和插手市場經濟活動並謀取私利，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪及非法吸收公眾存款罪等。

石門縣紀委監委的通報指出，李小瓊身為黨員領導幹部，「背離初心使命，以色謀權、以權謀私、生活腐化、貪圖享樂」，嚴重損害黨員幹部形象，在中共十八大後仍不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

今年40歲的李小瓊出生，在職研究生學歷，曾任縣投資促進事務局局長、縣招商促進事務中心主任，她在2019年5月以石門縣招商促進事務中心主任的身份接受訪問，指「縣招商促進事務中心是縣委、縣政府對外的重要窗口，我們始終堅持把縣委、縣政府的工作任務放在第一位，確保引得進來，留得住人，為全縣招商引資增光添彩」。

此外，李小瓊被查後，當地發出《關於做好譚本仲、李小瓊、黃顯益、樊榮四起案「以案促改」工作的通知》，通報相關的貪腐案件，而石門縣紀委監委亦在上周三（3日）召開領導班子民主生活會，更以此為反面教材。

《新京報》

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