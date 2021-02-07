中印關係未有緩和迹象，上月兩國在邊境再次爆發衝突後，雙方再將軍備升級。印度空軍部署法國製造的「陣風」戰機（Rafale），去壓制解放軍的殲20戰機，解放軍則部署99A型主戰坦克和04A型步兵戰車等反制。

中印兩國上月進行了第9輪軍事磋商，但在邊境的對峙局面未有緩和，印度空軍參謀長巴達烏里亞（RKS Bhadauria）2月4日在接受《印度時報》訪問時稱，中印談判仍在進行，下一步行動要視乎談判結果，但印軍已部署必要的部隊，為任何可能出現的情況做好充份的準備。

巴達烏里亞又指解放軍正在加強防空能力，包括將殲20戰機部署到印度列城（Leh）附近。他認為這反映印度「陣風」戰機服役，已經引起中國方面擔憂。

印度在2020年7月接收了首批「陣風」戰機，今年1月27日，印空接收第3批「陣風」，戰機數量增加到11架。巴達烏里亞認為，加入「陣風」戰機可以扭轉軍隊戰機中隊數量減少的趨勢。「陣風」戰機能夠執行對海對陸攻擊，又可偵察和執行核攻擊任務，並攜帶近10噸武器。印度空軍專家則稱，「陣風」戰機在引擎、作戰能力、武器載荷、戰鬥經驗和攜帶的導彈性能等方面都較殲20優勝。

除了「陣風」戰機外，印軍還在拉達克（Ladakh）地區部署國產攻擊直升機、坦克和其他軍事裝備，亦有報道指軍隊正在研製新型隱形戰機。

解放軍也在前線部署多款新型裝備，央視《軍事報道》2月3日透露，解放軍99A型主戰坦克和04A型步兵戰車現身中印邊境西段地區，其中99A型主戰坦克是該款坦克的第三期改進型，除了底盤、引擎、傳動系統大幅改進外，還增加了雷射主動對抗系統對敵方雷射測距儀、星光夜視鏡、熱像儀等，同時又加裝了可見光、近紅外線光學電力儀器干擾、令敵軍的激光發射器無效。

綜合報道

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