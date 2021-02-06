【拆局】台灣學者分析罷免黃捷失敗，在於她當市議員有表現，加上罷免理由相當牽強，例如把「反送中」說成港暴、黃撐港人是違法都欠缺說服力，國民黨把罷免市議員與購買美國豬肉掛鈎，令事件演變成藍綠對決。國民黨昨晚發聲明稱尊重結果，但斥民進黨以「政治資源壓抑多數民意的展現」。

反白眼竟成罪狀

國民黨聲明指尊重高雄鳳山選民選擇，並稱投票中，「執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現，最後的對手，是看不見的手！」由台北市長柯文哲任主席的民眾黨亦發表聲明，質疑民進黨這次投票傾盡全黨之力介入，上至總統下至地方市長、民意代表皆有所動員，令眾多爭議的民生問題沒有得到解決，令人遺憾。

屏東大學社會發展系副教授邱毓斌指，黃捷積極監督市政，問政獲得肯定，形象不錯，亦受年輕世代支持。而她聲援香港民主，支持性別平權，也成保守勢力發動罷免原因，這讓很多年輕世代無法接受，罷捷團體的罷免理由亦相當牽強，例如不滿黃反白眼、撐反送中等。

台灣義守大學公共政策與管理學系教授蕭宏金指，罷捷團體以「罷黃捷」與「反萊豬、教訓蔡英文」連結，但這種國家層次議題與市議員表現相去甚遠，又造成藍綠基本盤對決，不能改變任何結構，也對罷免案毫無用處。蕭指，罷免是以仇恨為主的動員力，對台灣社會無益，國民黨試圖以遍地烽火方式發動罷免綠營民意代表，藉此凝聚力量，應該到此為止。高雄大學應用經濟學系副教授翁銘章也指，罷免理由不具體、不充份，尤其罷捷團體硬是將罷捷理由連結「反萊豬」，結果顯示無法獲得民眾認同。

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