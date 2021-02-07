中共自去年9月起在內蒙古強推普通話教學，引發蒙古族人擔心文化消亡，激起民情反彈。然而，當局似乎未有汲取教訓，官方近日宣佈在今年秋季新學年起，全區民族語言授課學校的部份班級，將都將會有3科目使用普通話教學。

內蒙古自治區黨委辦公廳、政府辦公廳近日印發「全區民族語言授課學校推行使用三科統編教材全面加強國家通用語言文字教育教學工作實施方案」。

自治區教育廳督導室主任楊冬梅稱，方案要求今年秋季學期起，全區民族語言授課學校小學一、二年級全部使用國家統編《道德與法治》、《語文》教材，並使用國家通用語言文字，即是以普通話教學；初中一、二年級亦了上述兩科教材外，歷史課教材亦需要統編，同樣以普通話教學；2023年初中畢業生參加上述3科的考試時，需要使用普通話答卷。

楊冬梅又稱，從2022年秋季學期起，所有高中一年級，要全部使用統編《思想政治》、《語文》、《歷史》教材，並以普通話教學及作答高考試卷。

自治區要求各級黨委、政府把推行使用三科統編教材作為「重大政治任務」，確保師資培訓、教材、課程等各項工作在今秋開學前準備好。

《內蒙古日報》今天（7日）的評論宣稱，上述政策目的是「讓學生從小樹立良好的意志品格和道德素養，樹立正確的法制觀念和社會責任感，增強『四個自信』（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）和『五個認同』（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨及中國特色社會主義的認同）。」

去年8月起，當局要求當地蒙古語授課學校的小學一年級及初中一年級的語文課改用普通話教授，之後推廣至政治課及歷史課，新政引起民眾反對，認為是文化滅絕，有家長抵制送孩子上學，多地爆民眾抗爭運動，警方以「尋釁滋事」罪通緝示威者；內蒙古秘書長和教育廳長疑為事件負責而遭免職。惟事隔近半年，當局再次計劃在新學年，擴大漢語教學的科目。

中央社／《內蒙古日報》

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