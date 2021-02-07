曾代理709人權律師王全璋案的律師襲祥棟，早前接獲山東省司法廳通知，吊銷其律師執業證書。聽證會今日在濟南市的山東律師協會舉行，襲祥棟指當局不允許證人作供，又未能獲取庭審的錄影，質疑程序不公，所謂的聽證會只是「走過場」，他更預計山東司法廳會即日頒下處罰決定書。

山東省司法廳發給襲祥棟的通知書顯示，襲祥棟可委託一至兩名代理律師參加聽證會，須持有7日內核酸檢測陰性證明，有3名來自河南的律師今日已抵達濟南，準備到場聲援襲祥棟，惟未知能否進場旁聽。因為當局宣稱聽證會「公開」進行，但上月29日在河南鄭州舉行的任全牛聽證會，當局聲稱「公開聽證，不許旁聽」，也禁止聲援的律師旁聽。

襲祥棟被指去年在浙江省湖州市吳興區人民法院審理池慎剛等人組織、領導、參加黑社會性質組織等一案庭審過程中，作為辯護律師多次不服從審判長指揮，持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理的違規行為，且經法庭多次釋明及警告後仍不改正，違反《律師法》。

襲祥棟回應指，他在審訊過程中每次舉手發言或提出反對，均有明確訴求，否認有持續打斷審判長、公訴人發言，或干擾法庭審理正常進行。他又指池慎剛案有完整的庭審錄影，可以反映他在庭審中的行為，濟南市律師協會已取得錄影，但至今仍不准襲祥棟複製。

至於全程參與旁聽的池慎剛妹妹，池慎芳、池慎芬向山東省司法廳提出作證，前日（5日）亦遭到省司法廳禁止；而襲祥棟書面申請全程參與池慎剛案旁聽、督導的區司法局副局長和另一工作人員到會作證，省司法廳亦未有任何回覆，預計也不獲批准。襲祥棟上星期亦多次打電話聯絡當局，試圖溝通證人作證和旁聽等事宜，但均無人接聽。

襲祥棟指，吊銷執業證書是對律師最嚴厲的處罰，但司法廳程序不公，即使舉行聽證會也無法左右結果，估計今日的聽證會只是走過場，當日就會頒下吊照處罰決定書，形容當局「任務完成，歡歡喜喜過大年」。

襲祥棟去年7月代理池慎剛被控涉黑的案件，前者連續在網上發文指，身患多種疾病的池慎剛被抬進法庭，幾次當庭暈倒，致使法庭一度休庭；後審判長下令將池慎剛帶到隔壁法庭，通過視像接受審判。襲祥棟稱，他在視像裏看到4、5名庭警拖着池慎剛，但池慎剛不斷掙扎，再次暈倒，合議庭視而不見，仍繼續審訊，事件引起輿論關注，最終池慎剛被判有期徒刑21年。

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