連續32年經濟總量居全國首位的廣東省，21個地級市2020年的GDP數據陸續公佈。根據廣東省統計局官網數字，汕尾、陽江、雲浮、清遠、深圳、珠海、肇慶、韶關、廣州9市GDP增長率數據，均超過全國的2.3%增長。不過，這些數字與2019年的數據相比，深圳、廣州、佛山的GDP增長率都大幅下跌逾五成，其中深圳的GDP增速更跌53%，可見武漢肺炎疫情重擊經濟。

廣東省2020年生產總值為11萬億元人民幣（下同，約13.1萬億港元），同比增長2.3%。從GDP總量來看，廣東21個地級市中，排名前三位的深圳、廣州、佛山3市的GDP均超過1萬億元（約1.19萬億港元），準「萬億俱樂部」城市東莞，GDP排名全省第4，2020年GDP為9,650億元（約1.15萬億港元）。

深圳、廣州、佛山、東莞4市的GDP共約7.32萬億元（約8.77萬億港元），佔廣東全省GDP六成以上。廣東21個地級市的GDP全部超過1,000億元（約1,198億港元），GDP超過3,000億元（約3,596億港元）的地級市有10個。

另外，香港政府統計處一周前亦公佈GDP數據，去年全年與2019年比較，GDP實質下跌6.1%。

澎湃新聞網

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