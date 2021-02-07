大陸海空軍動作頻頻。今日（7日）起至21日，解放軍會在渤海、黃海舉行軍演，相關海域禁止船隻駛入。空軍則繼續派出軍機飛入台灣西南空域識別區活動。台灣方面，軍方智庫則發表分析，指未來10年潛艇會成為印太區國家的自衞利器。

大連海事局發佈最新航行警告，解放軍將自2月7至21日，於渤海海峽、黃海北部部份海域執行軍事任務，船隻禁止駛入。解放軍在今年1月31日、2月1日在渤海海域均曾舉行軍演；1月31日至2月7日又在渤海海峽黃海北部執行軍事任務；而近日解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊在東海海域組織主炮射擊、綜合攻防等20多個課目的實戰化訓練，訓練強度似乎日益增加。

另外，解放軍今日（7日）上午10時43分、下午12時21分，2架運8反潛機進入台灣西南空域，台灣空軍升空警戒並廣播驅離。

中共軍委主席習近平日前到貴州考察，於4日視察當地空軍一個部隊，並登上一架運-8G電子干擾機了解運作情況，是該特種作戰飛機內部首次曝光。

台灣方面，國防部智庫、國防安全研究院在最新一期《國防安全雙周報》有分析文章指，大陸近年大幅推動軍事現代化，估計未來10年，解放軍的潛艇數量會維持65至70艘，持續強化遠距投射作戰，以及透過反艦導彈、水雷、潛射魚雷等能量，為接近大陸鄰近水域的對手帶來致命的威脅，引發周邊國家緊張。

文章指出，潛艇具隱密、奇襲與獨立作戰等不對稱優勢，可有效達成戰略威懾，認為未來10年潛艇戰力將成為印太國家提升防衞自主的利器。

針對台灣有媒體今日報道，指台灣自製的30毫米炮訓練彈穩定性不足，引起陸軍、中科院不滿。台灣國防部回應稱，自製的30毫米炮訓練彈符合原廠彈藥品質要求，報道與事實不符。

中央社

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