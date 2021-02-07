台灣高雄市鳳山區民眾昨日投票，否決罷免該區市議員黃捷的議案，黃捷除落淚感謝選民，亦在Facebook發千字文感謝總統蔡英文及高雄市長陳其邁等人幫忙。她今日一早就出門謝票。罷免她的團體｢鳳山清捷隊｣則表示不會解散，聲言將會前往舉報黃捷。另一名高雄市議員康裕成，及基進黨立委陳柏惟將是下一目標。

罷捷發言人徐尚賢昨深夜表示，他們接受開票結果，不過聲言會舉報黃捷昨日投票期間受訪時多次提及「報復性罷免」、「邊罷免邊找理由」、「罷免不是這樣使用」等字眼，違反「投票日不得宣傳」的規定，呼籲黃捷要向公眾解釋。

罷免案雖然失敗，但藍營的報復性罷免不止。罷免綠營高雄市議員康裕成已經成案，帶頭人、支持韓國瑜的KOL陳品宏雖然去年底因為爭議令選舉總部關門，但他強調在農曆新年後，將會繼續為罷免案宣傳。康裕成則表示，希望民進黨可以像支援黃捷一樣，助她抵抗「罷康」。

至於基進黨立委陳柏惟罷免案領銜人楊文元表示，行動將會繼續，更聲稱「很輕易地舉出10件陳柏惟失言及不稱職的案例」。他認為，罷免陳柏惟是「選民自主」、「無關藍綠，更沒有統獨問題」，直言罷免的原因就是「陳柏惟做得很爛、草包立委」。陳柏惟回應時，提醒罷免案一定要正當，不只是情緒掀動或隨便找理由。

高雄前市長韓國瑜高票被罷免，黃捷罷免案亦告失敗，讓人質疑藍營的路線出現嚴重問題，有分析指，國民黨在罷捷案開始醞釀時，已經抓不到精準時機，導致投票率降低才會失敗。

台灣《蘋果新聞網》／中時電子報

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