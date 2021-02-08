手機App Clubhouse雖然在內地被禁，但在「牆外」的地方仍繼續火熱。昨晚有網民發現，一個名為「Ing-wen Tsai」（蔡英文）、且頭像使用戴着口罩的台灣總統蔡英文相片的帳號，出現在自己主持的「房間」，一度還「舉手發言」，然後迅速離開。

台灣《蘋果新聞網》發現，目前在Clubhouse中，已經有多個名為「蔡英文」、「蘇貞昌」，甚至「習近平」的帳號。民進黨副秘書長林鶴明表示，蔡英文目前並沒有在Clubhouse上申請帳號，現在看到的一、兩個使用蔡英文照片的帳號都不是其本人或官方開設的，應是「熱心網友」自己申請。至於用上一個習近平與小熊維尼的合成照的帳號，下方更用上內地各式各類的敏感詞，相信都是網民惡搞。

至於署名「蘇貞昌（Tsengchang Su）」的帳號，行政院表示，該Clubhouse帳號是幕僚替蘇申請，並非使用蘇名下手機註冊、也不是蘇的公務手機號碼。行政院強調，蘇貞昌對各種網上新工具都具有很強的好奇心，使用Clubhouse是為了解各群體討論的話題，也利用下班時間聽聽年輕網友想法，目前還在思考如何進一步運用。

台灣《蘋果新聞網》

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