遼寧省瀋陽市一間月子中心據報有14名新生兒集體感染病毒性肺炎入院，其中部份病重患兒使用呼吸機搶救。家長指中心在首名嬰兒病發後，疑隱瞞消息，並因混用口水巾和奶粉勺等用品，導致其他嬰兒也受感染。當地疾控中心通報指，初步判斷，患兒系呼吸道合胞病毒感染。目前該月子中心已被暫停營業及進行全面消毒。

混用奶粉勺口水巾

出事的鑫享悅時光母嬰護理中心，有14名入住中心的新生兒，先後出現不同程度鼻塞、咳嗽症狀，送醫後被確診為病毒性肺炎。李姓家長表示，自家孩子於1月24日入住該母嬰護理中心，26日他發現孩子有流鼻涕症狀，但中心工作人員對他稱屬正常情況。28日，孩子出現咳嗽症狀後，中心工作人員仍建議家長繼續觀察。2月2日，孩子發高燒送醫後發現病情已重，被緊急送入重症監護室。

內地記者調查發現，14名嬰兒中至少九人被證實感染新生兒肺炎。早在1月17日，該中心已發現一位嬰兒發病，20日被送往瀋陽市兒童醫院就診，但中心此後仍陸續接收了部份產婦和新生兒。有家長批評中心隱瞞消息，還存在奶粉勺、口水巾混用導致嬰兒集體感染。瀋陽市疾控中心表示，已對出事的月子中心相關人員進行核酸檢測，檢測結果均為陰性。經初步判斷，部份患兒為呼吸道合胞病毒感染，不屬於傳染病範疇。目前，鑫享悅時光母嬰護理中心已暫停營業調查，與家長達成初步和解。

新華網