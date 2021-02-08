中國自製的通用直升機直-20自服役以來備受關注，最新消息指，解放軍新疆軍區一個陸軍航空旅部隊已經配備直-20，是中共解放軍第五個直-20旅。

據央視新聞昨日（7日）報道，新疆軍區一個陸航旅已經裝備直-20，該旅裝備的直-20發動機噴口朝上，和其他旅有區別。報道指新疆軍區是第五個裝備直-20直升機的陸航旅。在此之前，解放軍西藏軍區、75集團軍、76集團軍、83集團軍分別裝備了的直-20直升機。

直-20是中國聲稱由哈爾濱飛機工業集團設計生產的一款10噸級中型通用直升機，因外觀類似美軍UH-60「黑鷹」直升機，曾被戲稱為「中華田園鷹」。央視曾報道，直-20突破直升機防冰除冰系統難題，令中國成為少有的世界直升機防冰除冰技術國家（其他三國是美俄法），這讓直-20擁有出色的高原飛行能力。

去年12月，中國軍視網曾公開解放軍南部戰區陸軍第75集團軍所屬空中突擊旅的演練畫面，但有網民發現，直-20機降繩索卡扣並未固定，有導致傷亡的風險，認為解放軍實戰練兵仍需要改進。

另外，在南部戰區的解放軍亦動作頻頻，本月首7日，都有派出軍機進入台灣西南空域，台灣方面為應對解放軍，國防部長嚴德發指示「帶著敵情練兵」、「仗在哪裏打，就在哪裏訓練」，空軍司令部因而規劃今年「漢光37號」演習，將啟用「佳冬戰備跑道」，即讓台灣戰機在屏鵝公路佳冬段緊急起降、掛載彈藥、補充燃油作業，這也是台灣總統蔡英文任內首度開啟佳冬戰備道。

台灣國防部曾在2011年11月，首度在佳冬戰備跑道進行「戰備道演啟用」演練，但當時因為下大雨，戰機無法降落，此次若台灣軍方決定啟用佳冬戰備道，有機會讓台灣空軍首度完成在佳冬戰備道升降、補給訓練。

央視新聞／台灣《蘋果新聞網》

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