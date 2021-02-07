中國戰狼外交四處惹火，天天為大家提供「花生」話題。有鑑於此，《蘋果》中國組製作新節目《蘋民剝花生》，讓一眾蘋民「笑住」分析兩岸熱門話題。頭炮就講車厘子。

中澳關係陷入谷底。中國運用銀彈手段打壓澳洲，除用行政手段，阻撓澳洲煤炭、龍蝦、萄葡酒等商品入口，官方喉舌《環球時報》亦參與「助攻」，貶低澳洲車厘子質素之餘，反大讚智利車厘子。「小豪子」 曾志豪接受《蘋果》訪問直言，內地今次是用消費模式包裝政治目的，更指中國常「搬石頭砸自己腳」，最終得不償失。

「佢哋好似以貨論貨，好明顯當中包含中澳關係緊張的情況……」曾志豪指內地的手段，其實離不開箇中的政治目的，「佢哋（今次）就係為咗合理化目的，先話澳洲車厘子質素差，其實咁多年嚟，澳洲車厘子大部份都俾內地市場吸納，一般人唔會短時間轉口味。」

曾志豪認為因為中國以往對外採取所謂反制，香港人未必受影響，多會「食花生」。早前禁止龍蝦入口，甚至《環時》今次貶低澳洲車厘子，笑言是曲線提升市民生活質素：「今次唔係剝花生，變成食龍蝦、剝車厘子睇戲。」

曾志豪笑言，《環時》下次或可出文批評澳洲大學質素欠佳，香港高官就不再安排子女到當地讀書，國內學生亦不會再到澳洲升學，可能讓出學位予其他地方的學生。他更明言，《環時》甚至可以香港作「攻擊目標」:「可以話香港質素差咗……香港唔爭氣咁多年，拖累祖國發展，拖累愛國教育，不如放棄我哋啦，任由我哋自生自滅。」

曾志豪：應大力推國貨勿只長他人志氣

曾志豪認為，中共藉貶低澳洲車厘子同時，特意抬高智利貨的質素，反認為中共應藉今次的機會，大力推廣國產貨，例如內地出產的車厘子，根本無必要「長他人志氣」。曾調侃每次官方出手抵制外國，但似乎成效卻未如理想，「根本係自己人都唔爭氣」。國家有些資源無法自給自足，但又常與他國「反面」，最終是搬石頭砸自己：「好似早前中國唔肯向澳洲進口煤炭，但最終就透過其他國家再買入。」

雖然被《環時》出文批評，但巴打鮮果負責人梁東麒（東麒）指，今年澳洲車厘子無論價錢或質素並未太大改變，「內地講（澳洲車厘子差）嘅說話，其實都係為咗抵制，佢哋食唔到咪覺得唔好食囉。」

揀選貼士：澳洲貨靠空運 新鮮是王道

東麒指，澳洲塔斯曼尼亞的車厘子是香港人最喜愛的品種。智利車厘子大多用船運，未必能保持質素；相反，澳洲車厘子空運抵港，未有比較下，智利車厘子品質是不俗，但一與澳洲車厘子相比，一定會比下去，「一食就知龍與鳳。」

東麒續稱，車厘子無可能每一粒都是單一味道，揀選時是否新鮮尤為重要；當開盒時，細看車厘子的杆是否嫩綠，甚至附有樹葉，外觀上要留意車厘子是否飽滿，沒有凹陷、「瘀傷」或破爛。早前油麻地果欄有不法商人將平價車厘子魚目混珠當澳洲貨，東麒承認有無良商人魚目混珠，「有時會將啲舊貨溝入新貨，客人就買咗唔新鮮嘅車厘子」，所以建議要去有商譽的店舖購買。

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中醫：肛裂源於便秘及過份用力排便

中醫徐澤昌表示，車厘子性甘、酸、溫、歸脾、腎經，好處能調中補氣，益腎健脾，生津止渴，袪風濕，止瀉。用於脾虛泄瀉，腎虛遺精，腰腿疼痛，四肢麻木，癱瘓等。

對於曾有個案，因食過量車厘子而出現肛裂，徐澤昌解釋，凡陰虛津乏或熱結腸燥令大便困難，過份用力排便，可使肛門皮膚裂傷，染毒逐漸形成慢性潰瘍。車厘子性質溫熱，如體質燥熱，大便乾結者，食用後有機會令便秘情況惡化，出現肛裂。

營養師：1日勿食逾12粒車厘子

「家營營養中心」認可營養師吳瀟娜指出，車厘子含有天然色素如豐富花青素和胡蘿蔔素，具護眼、抗氧化功效，有助維持夜間視力，預防退化及皮膚的衰老；抗炎物質，減少關節炎發作；減少運動後的肌肉疼痛之功效。車厘子亦含豐富鉀質可以排走多餘鹽份，防水腫；豐富鐵質，維他命C含量高，有助促進身體吸收植物性食物中的鐵質。

吳瀟娜指，一般建議每天進食2至4份水果，而6粒車厘子約為一份水果，故一般人每日吃不多於12粒大車厘子，否則可刺激腸胃引致肚脹、胃氣等不適，甚至出現腹痛、胃氣等症狀。

《蘋果》記者

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