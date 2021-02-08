國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會等多個團體，周一（8日）晚上在台北自由廣場放天燈，為包括嘗試搭船來台尋求庇護而被捕的12名港人在內的人權鬥士祈福，參與者高叫「天燈祈福，平安健康，新年快樂，立刻釋放」等口號。多名參與者都關注包括12名港人的狀況。

參與活動的民進黨副秘書長林飛帆表示，農曆新年將至，被捕的12名港人、2017年遭中共關押的非政府組織工作者李明哲等，都無法過好年，原因是中共害怕其對政權帶來的威脅，然而他們的主張放在世界任何一個角落，都不足為懼。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則指出希望12港人、李明哲等被關押者都可以早日回家，亦希望未來不會有任何港人，或在大陸從事人權運動的人士受到迫害。施逸翔呼籲台灣當局，應在新西蘭主辦的APEC會議上，提出建立亞太人權機制，並認為台灣面對極權擴張，不可能置身事外。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁則表示，過去有不少藏人、政治犯遭當局關押後，身體狀況每況愈下，很多人甚至在監獄中過世；雖然扎西文色現已獲釋，但身體狀況仍然不明，也沒有獲得真正的自由，無法與任何人見面，呼籲外界繼續關注。

中央社

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