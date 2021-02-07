臨近春節，內地不少民眾陸續踏上返鄉歸家之路。一名35歲姓季的男子近日在江蘇蘇州火車站候車時，因肚餓而沖泡即食麵醫肚，同時豪飲一瓶高濃度白酒，豈料隨後竟不勝酒力昏迷，更出現尿失禁，所幸被附近乘客及時發現並報警，最終送院接受治療後順利脫險。

事發於本月1日下午約3時，閉路電視拍到季男一邊進食即食麵，一邊豪飲一瓶高濃度白酒，後來有人發現他昏迷不醒，且尿濕了褲子，於是報警求助；警員到場後發現季男身上散發濃重酒氣，並多次嘗試喚醒他，惟毫無反應。季男及後被送到附近醫院接受治療，現時已酒醒恢復意識，出院踏上歸家路。

季男事後解釋，當日他在候車時突然「感到有些餓」，於是沖泡了一碗即食麵食用，並開始狂飲一瓶高度白酒，沒想到後來竟然醉酒昏迷，不省人事。有目擊者則表示，當時以為季男只是在喝水，因此未有為意，幸好他最終脫險。

另外，浙江省公安廳高速公路交通警察近日於台州市及金華市巡查時，發現有小客車違法超載約70%，其中一輛9人車載了16人，另外一輛6人車則載了11人。當局表示，截至春運第9天，一共發現163宗7人座位以上的小客車違法超載的個案，比去年同期增加33.61%，而其共同點均是民眾為春運返鄉而選擇共乘汽車，同時呼籲民眾抵制和舉報有關行為。

澎湃新聞／新浪微博

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