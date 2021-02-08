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內地電商唯品會涉不正當競爭被罰$359萬 公司發通告認錯 承諾整改

13分鐘前
內地電商唯品會涉不正當競爭被當局罰款。（互聯網）

國務院反壟斷委員會昨日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》之際早前被立案調查的內地最大的網上特賣市場唯品會涉嫌不正當競爭，被國家巿場監管總局罰款300萬元人民幣（下同，約359萬港元）。

唯品會在微博發公告指，已收到市場監管總局關於違反《反不正當競爭法》的行政處罰決定書，唯品會對決定書載明的違法事項沒有異議，會及時履行處罰，並將按市場監管總局的要求及《反不正當競爭法》的規定，進行全面整改。唯品會又強調會以此為戒，全面加強公司經營合規管理，維護公平競爭的市場秩序，保障廣大消費者的利益。

今年1月，市場監管總局的通報，僅稱「根據舉報」而立案調查唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司所及的不正當競爭行為，未有透露詳情。

唯品會的營商手法曾經引起爭議，曾遭競爭對手投訴涉及「二選一」壟斷；巿場監管總局調查指公司去年在「雙11」大型促銷活動中「先加價後打折」、虛假促銷及誘導交易等問題，向後者罰款50萬元（約60萬港元）；去年底工信部通報侵害用戶權益行為的APP企業名單，唯品會的手機APP被指違規收集個人信息，強制用戶使用定向推送功能，被要求整改；另外，唯品會亦被揭發僱用網絡打手去操控輿論，減低負面新聞對公司的影響。

公開資料指出，2008年8月成立的唯品會，總部設在廣州，網站在同年12月起運作，主打在網上出售各種品牌商品的折扣商品，包括服飾鞋包、美妝、母嬰、居家等。唯品會在2012年3月在美國上市，2019全年營業收入930億元人民幣（約1,114億港元），比前一年度增長10%，去年第二季的活躍用戶則有3,880萬。

唯品會網站聲稱，在網上特價市場當中，該公司以38.1%的市場佔有率，聲稱是「中國特賣No.1」。惟內地易觀分析的數據則指出，去年第三季在整個網上零售市場當中，唯品會的市場佔有率僅有2.5%，遠遠落後於天貓和京東。

內地的反壟斷潮從去年底開始，中共中央政治局會議提出要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，內地科技巨頭阿里巴巴、螞蟻集團相繼被監管機構約談。國務院反壟斷委員會昨日發佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，列明平台經營者在競爭性平台間進行「二選一」，有機會構成濫用市場支配地位行為。

新浪財經／新浪微博

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唯品會反壟斷二選一不正當競爭
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