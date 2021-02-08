國務院反壟斷委員會昨日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》之際，早前被立案調查的內地最大的網上特賣市場唯品會涉嫌不正當競爭，被國家巿場監管總局罰款300萬元人民幣（下同，約359萬港元）。

唯品會在微博發公告指，已收到市場監管總局關於違反《反不正當競爭法》的行政處罰決定書，唯品會對決定書載明的違法事項沒有異議，會及時履行處罰，並將按市場監管總局的要求及《反不正當競爭法》的規定，進行全面整改。唯品會又強調會以此為戒，全面加強公司經營合規管理，維護公平競爭的市場秩序，保障廣大消費者的利益。

今年1月，市場監管總局的通報，僅稱「根據舉報」而立案調查唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司所及的不正當競爭行為，未有透露詳情。

唯品會的營商手法曾經引起爭議，曾遭競爭對手投訴涉及「二選一」壟斷；巿場監管總局調查指公司去年在「雙11」大型促銷活動中「先加價後打折」、虛假促銷及誘導交易等問題，向後者罰款50萬元（約60萬港元）；去年底工信部通報侵害用戶權益行為的APP企業名單，唯品會的手機APP被指違規收集個人信息，強制用戶使用定向推送功能，被要求整改；另外，唯品會亦被揭發僱用網絡打手去操控輿論，減低負面新聞對公司的影響。

公開資料指出，2008年8月成立的唯品會，總部設在廣州，網站在同年12月起運作，主打在網上出售各種品牌商品的折扣商品，包括服飾鞋包、美妝、母嬰、居家等。唯品會在2012年3月在美國上市，2019全年營業收入930億元人民幣（約1,114億港元），比前一年度增長10%，去年第二季的活躍用戶則有3,880萬。

唯品會網站聲稱，在網上特價市場當中，該公司以38.1%的市場佔有率，聲稱是「中國特賣No.1」。惟內地易觀分析的數據則指出，去年第三季在整個網上零售市場當中，唯品會的市場佔有率僅有2.5%，遠遠落後於天貓和京東。

內地的反壟斷潮從去年底開始，中共中央政治局會議提出要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，內地科技巨頭阿里巴巴、螞蟻集團相繼被監管機構約談。國務院反壟斷委員會昨日發佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，列明平台經營者在競爭性平台間進行「二選一」，有機會構成濫用市場支配地位行為。

新浪財經／新浪微博

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