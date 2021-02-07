廣東省國內生產總值（GDP）已連續32年居全國首位，其21個地級市2020年的GDP數據也於近日公佈，排名前三位的深圳、廣州、佛山的GDP總量均超過一萬億元人民幣（下同，近1.2萬億港元），連同準「萬億俱樂部」城市東莞，四市GDP總量相加佔據全省六成以上。

據廣東省統計局官網消息，2020年，廣東省GDP達11.076萬億元（約13.279萬億港元），同比增長2.3%。在全省排頭位的深圳市，去年GDP達2.767萬億元（逾3.317萬億港元），增長3.1%；廣州市以近2.502萬億元（2.996萬億港元）排第二，增長2.7%；佛山市以近1.082萬億元（約1.297萬億港元）排第三，增長1.6%；東莞市以9650.19億元（約1.157萬億港元）位列全省第四，增長1.1%。四市總量相加近7.32萬億元（約8.77萬億港元），佔全省GDP的六成以上。

21地級市全部正增長

此外，廣東21個地級市的GDP總量已超過1,000億元（約1,200億元），GDP總量超過3,000億元（約3,596億港元）的地級市有10個。從GDP增速來看，21個地級市全部實現正增長。汕尾、陽江、雲浮3市GDP增速位列全省前三位，均超過4%。

澎湃新聞