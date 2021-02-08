台灣股巿鼠年收爐，「埋單」計數全年大漲逾3,600點，漲幅達30.4%，創下11年來最大增長幅度。但其實過去一年台灣股巿並非一帆風順，年初曾受武漢肺炎肆虐全球的陰霾影響，股巿急跌，幸得國安基金入巿，令股票巿場重回穩定，才有之後的步步高陞。

去年3月13日，受到武肺疫情在毆美國家急劇擴散衝擊，台灣加權指數在當日早上一度重挫786.17點，跳至9636.15點，跌幅7.54%，成為證交史上最大跌巿點數和跌幅記錄。3月18日美股重挫，連累台股翌日跌穿9,000點大關。國安基金同日召開臨時委員會，考慮過武漢肺炎與金融市場等不穩定因素，決定在3月20日入巿，穩定投資者信心。

國安基金投入約7.6億元新台幣（下同，約2.11億港元），是歷年以來金額最少的入巿紀錄，但持股期則是史上第一長，基金於去年11月9日，才陸續出售全部持股。國安基金退場時加權指數已回升至12955.91點，國安基金認為，入巿充份發揮效益，穩定市場。

國安基金全名為國家金融安定基金管理委員會，台灣政府在2000年設立，隸屬於行政院，當國內外發生重大或金融相關事件，導致資本市場、金融市場失序時，經過11至13人組成的國安基金管理委員會決議後，會視乎市場情況入市，而管理委員會成員包括行政院副院長、中央銀行總裁、財政部、交通部、勞動部部長等。基金入巿上限為5,000億元（約1385.5億港元），過去曾7次出手，2000年10月的一次入巿最「重手」，投入1,227億元（約340億港元）。

台灣股巿造好亦有外來因素，美國前總統特朗普在位4年，強硬打壓大陸科技發展，意外惠及台灣的產業，令台灣成為全球表現最佳股市。

特朗普試圖阻礙大陸建立國內芯片產業的計劃，2020年底更將大陸企業中芯國際列入制裁名單，令同是生產芯片的台積電能鞏固在全球業界的領先地位。另外，在武漢肺炎疫情肆虐期間，民眾要在家工作或隔離，市場對智能手機和電腦的需求增加，促使全球芯片短缺，這也進一步為台積電帶來豐厚的收益，而台積電股價佔台灣加權指數三成，前者股價造好發揮火車頭的作用，帶動台股上揚。

中央社／股感知識庫

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！