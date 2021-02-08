台股上周五（5日）鼠年封關，在有「護國神山」之稱的台積電、聯發科帶動下，15,802.40點收市，全年大漲逾3,600點，漲幅達30.4%，創下11年來最大成長幅度，按開戶人數1,123萬人計算，每名股民平均進賬101萬元新台幣（下同，約27.9萬港元）。為肯定台灣證交所在資本市場上的努力，總統蔡英文今天將由金管會主委黃天牧陪同，前往證交所資訊展示中心參觀視察，這是台灣歷年來首度有總統親自視察證交所。

據了解，蔡英文今日上午將由金管會主委黃天牧及證交所董事長許璋瑤陪同，並聽取證交所官員簡報，了解台股發展狀況及近期亮眼表現。為歡迎蔡英文到來，證交所還特別安排盛大表演、切蛋糕等活動，歡慶台股佳績。

台股5日封關，終盤上漲96.18點，漲幅0.61%，收市15,802.40點，成交2,804億元（約776億港元），讓鼠年完美交棒，期待金牛年台股未來走勢。

整體而言，台股全年大盤指數大漲3,683點，漲幅達30.4%。最大功臣台積電從333元大漲至632元封關，全年漲幅達89.79%；聯發科則以950元封關，鼠年漲幅則高達126.7%。半導體是金鼠年最強勢的族群，傳統產業股則以防疫生技股打頭陣，在上半年表現最搶眼，下半年航運股接棒演出衝出高人氣。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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