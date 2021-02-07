【本報訊】中國法學學者、新公民運動發起人許志永的女友李翹楚前日被公安從北京帶往山東，她的父母被召到派出所時，公安要求他們簽署李的拘留通知書，罪名為「顛覆國家政權」，但李翹楚父母拒絕簽名，公安收回通知書，家人無法得知拘留詳情。與許志永同案，維權律師丁家喜的妻子羅勝春對本報表示，李翹楚被抓捕或因近日她在網上公開許志永遭受酷刑及每頓飯只獲配給一個饅頭，遭到報復。

李翹楚上周五（5日）在Twitter表示，北京海淀區的郭姓警官約她前日到她所在的小區路邊見面。至前晚，羅勝春在網上表示李翹楚失去聯絡，晚上10時稱，「李翹楚被北京郭警官約談果然又是個幌子，剛得知她已被山東臨沂警察帶往臨沂！」她指李翹楚的父母被帶到派出所，公安要求他們在拘留通知書上簽字，「他們只看見罪名是『顛覆國家政權』。翹楚父母拒絕簽字，警察隨即將拘留通知書收回。」

羅勝春昨對本報表示，她致電其中一名負責李翹楚案件的警官詢問，對方稱並沒有把李翹楚送往山東臨沭看守所，但沒有告知她李被送到甚麼地方，她擔心李翹楚會不會被送往指定居所監視居住。羅勝春估計，李翹楚這次被抓，緣於她在網上公開許志永遭受酷刑及捱餓而被報復，同時，羅亦懷疑有可能是當局要迫許志永認罪，把李翹楚當作人質。羅勝春稱她身在美國，不然可能會跟翹楚一樣被捕。

捱餓凍傷 綁鐵椅10小時

上月21日，許志永和丁家喜被捕近一年後，被指涉顛覆國家政權罪移送檢察機關，也終獲准會見律師，李翹楚之後在網上公開許志永指自己在指定監居其間被剝奪睡眠，在看守所時每頓飯又只獲配給一個饅頭。上周二（2日），李翹楚就看守所伙食遠低於國家標準，對臨沭縣看守所提出控告，同時就案件在偵查階段的飢餓及酷刑行為，對臨沂市公安局提出控告。

許志永和丁家喜上周五第二度會見律師後，李翹楚被捕的同日凌晨，公開更多許志永遭受的酷刑和不人道對待，包括看守所內由於長期沒有供暖設備，在最低氣溫只有攝氏零度的情況下，許志永的耳朵被凍傷。另外，由5月中旬開始，許志永連續一個星期，每天被綁在鐵椅上10多個小時，四肢也被固定。公安又不准許志永喝足夠的水，每頓飯亦只有一個饅頭，往返囚室時，許被戴上黑頭套及沉重的頭盔。

2019年12月，多名維權人士和律師在廈門參與會議，討論中國未來與時政，包括丁家喜和許志永。丁家喜和其餘幾人同月26日被捕，許志永則在國內逃亡，之後因公開對習近平的勸退書，2月中被捕。許志永被捕的差不多時間，李翹楚亦被帶走遭指定居所監視居住，四個月後獲准保釋。至11月她被指「違反取保規定，對外透露案情」，一度被扣押。