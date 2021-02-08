周五（12日）就是大年初一，內地一連7天的春節長假，將於11日展開。以往臨近假期，內地人都急於購買旅遊產品，準備趁長假出遊，不過隨着武漢肺炎近月再次在國內多省大爆發，為免因人潮流動而致疫情擴散，從中央到地方都鼓吹在地過年，多地景區亦變招吸客，推出免費入場優惠試圖「留人」。

江蘇省公佈，春節期間，省內315個A級旅遊景區將免費開放，包括南京中山陵園風景區、無錫崇安寺景區、蘇州黎里古鎮、鹽城東方濕地公園景區等。同時，近150個收費A級旅遊景區景點針對從外省到江蘇打工人士推出免費遊覽、門票打折等優惠活動。此外，河南多地亦向春節不返鄉人士送福利，洛陽龍門石窟、開封翰園碑林、許昌瑞貝卡歡樂園等景區可免費入場。剛剛才爆發了一輪武肺疫情的黑龍江，省內5A級旅遊景區——漠河北極村景區，以及安徽省亳州市部份景區，亦將於春節期間免入場費。

福建福州則推出100條精品旅遊線路，包括28個收費A級景區門票和600張閩劇門票，還能免費浸溫泉，「文旅門票領取」服務將於明天（9日）上線。上海130個A級旅遊景區亦照常開放，並針對在地過年的人士推出百條微遊路線，覆蓋16個區近600處文旅打卡點，涵蓋了紅色旅遊、五大新城、閱讀建築、看戲觀展、古鎮民俗、美食美購等主題。

攜程、驢媽媽旅遊網「2021春節出遊報告」顯示，今年春節消費者越來越傾向於短周期、近距離、慢節奏的出遊方式。

不過，也有景區在春節期間關門。「天津之眼」摩天輪景區將於11日至13日（年三十至年初二）期間暫停開放，至14日（年初三）才恢復營運。

北京八達嶺長城、四川海螺溝等景區則實行實名制預約購票，建議客人網上購買，並限制人數，入場時須使用當地的健康碼，甚至提供7日內核酸檢測陰性證明。

綜合報道

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