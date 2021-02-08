大陸官方喉舌《環球時報》總編輯胡錫進經常發表「偉論」，是中國戰狼代表之一。然而胡錫進的炮火近日引起「自己人」不滿，在台灣由中時集團創辦的親中媒體《旺報》，前日（6日）發表社論，指胡錫進武力恐嚇台灣的言論有強烈的民族主義情緒，刺激民眾反中情緒，增加兩岸誤解，不符合大陸和平統一的政策。胡錫進則回應指軍事壓力是兩岸和平統一必不可少的手段，需要令台灣方面接受和平統一是唯一選擇。

前美國駐聯合國大使克拉夫特1月訪台的計劃在最後一刻取消，令大陸的小粉紅非常興奮，《旺報》以「小心不要成為胡錫進們」為題，指部份大陸網民「想像」克拉夫特取消訪台是戰狼外交奏效，因為大陸準備採取強烈的軍事行動而令美方取消行程，又引述胡錫進曾經表示，若時任美國國務卿蓬佩奧膽敢訪台，「屆時解放軍戰機會飛到台灣上空，會在台北的總統府低飛呼嘯而過」。

評論認為大陸《環球時報》風格類似英美的「小報」。作為總編輯的胡錫進「常常有語不驚人死不休之勢」，言論有強烈的民族主義情緒和尖銳用詞，台灣有些人未經細察就被情緒性的字眼所影響轉發，也有人刻意用來刺激民眾的反中情緒，徒增社會的對立和兩岸的誤解。

《旺報》又指，和平統一仍是大陸官方的主旋律，而武統則是中華民族的歷史頓挫，兩岸應以對話控制分歧。呼籲每個人都要對自己的言論有高度自覺，不要讓自己變成「胡錫進」。

胡錫進昨日（7日）在環球網發文回應，指武力攻台不是誤解，形容大陸《反分裂國家法》是有牙的老虎，解放軍會對出格台獨行動做出反應，台灣需對此有清醒預判。

他承認和平統一仍是大陸的對台政策，但和平統一不可能僅通過溫文爾雅的談判和好言相勸實現，如果台灣掌權的政治力量拒絕和統，而且明裏暗裏推動台獨，那麼大陸施加越來越強大的軍事壓力，就是和平統一必不可少的手段。

胡錫進又舉例指「當年沒有大軍的兵臨城下，哪裏會有北平的和平解放？」他認為，如今越來越多的大陸人相信，只有當和平統一成為台灣方面唯一選擇時，和統才會發生，更語帶恐嚇指台灣應該在兩岸和平統一問題上看清大勢，否則將是悲劇。

經常將武統掛在口邊的胡錫進又自言當過兵，做過戰地記者，對和平很珍惜，但和平需要用為堅守原則和底線不懼代價的意志來捍衞，大陸亦需要堅持自己的大戰略大邏輯，不受台灣內部政治遊戲左右，而應該用大陸的實力改造台灣政治生態。

環球網／《旺報》

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