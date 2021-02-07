不少人認為，今次緬甸軍事政變背後有北京影子。

中國外長王毅1月中訪問緬甸時，跟發動政變的軍頭、緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（與北京關係密切）見面，據報當時王毅向對方示好，告之中共是緬甸「兄弟」，稱中國支持緬甸軍方在國家轉型發展進程中發揮應有作用。緬甸的果敢資訊網及中國傳媒當時都報道，敏昂萊向王毅表示，2020年11月緬甸大選存在舞弊，聲稱已着手確保緬甸的民主不受損害。

聯合國前駐緬甸人權特別報告員、現任南韓首爾大學教授李亮喜也指緬甸政變是得到中國和俄國支持。其後聯合國安理會討論緬甸政局時，中國作為常任理事國，反對通過譴責緬甸軍事政變的聲明，形同在暗示支持或默許緬甸軍方的行動。各方認定，即使北京事前沒有直接參與，也有默許或鼓勵緬甸軍方，且在事後認可。

緬甸政變背後，北京具體做了甚麼，外界暫難查證。可是，北京與緬甸軍方暗通款曲，也是合情合理。對緬甸軍方而言，昂山素姬越來越難駕馭，兩者之間矛盾已無法調和，親軍方政黨在大選中慘敗只是政變藉口，而政變後緬甸軍政府必被各國制裁，得到北京支持是必須的生存之道。

對北京而言，緬甸不僅是其後花園及一帶一路前沿，也是至關重要戰略要塞，更可能成為打破美國圍堵的缺口。一直以來，緬甸都是中國通向印度洋的通道，二戰時國民政府退守西南，就是依靠遠征緬甸的國軍打通生命線，接收盟國的軍事物資。中共在六、七十年代大力支援緬甸共產黨軍事奪權，甚至在雲川等地訓練緬共成員及其將領。緬甸軍政府時期被全球孤立，北京卻支持他們，不斷投資緬甸，並建立連接雲南及緬甸最深港口皎漂港的輸油管及運輸線。

拜登上台後，不僅延續特朗普的印太戰略，還設立印太特使，由「亞洲沙王」的資深外交官坎貝爾出任，顯見拜登銳意將戰略重心放在印太，建立美印日澳為主的「亞洲版小北約」去圍堵中國。中國通向太平洋已被第一島鏈（北起日本千島群島，中間有沖繩、台灣，南至東南亞）封鎖，通向印度洋卻有巴基斯坦瓜達爾港，如今緬甸軍政府重新上台只有倒向北京才能生存，意味着中國又多出一條通向印度洋的生命線，其重要性不言而喻。緬甸政變又給北京一個戰略喘息的機會了！

潘小濤

資深傳媒人

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