曾經脫離國民黨、另組新黨的台灣中國廣播公司董事長兼總經理趙少康，不單止回鍋國民黨、有意爭取黨主席以外，他接受台灣《蘋果新聞網》專訪時，聲言要參選2024年總統大選，更表示競選口號都已經想好，就是山寨美國總統特朗普「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）的「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大），更揚言要「兩岸統一」。然而，台灣網民都不看好他，台灣《蘋果新聞網》的網上民調，有54.6%民眾完全不支持他參選，網民亦紛紛留言說：「真是愛做夢！」「拜託放過台灣吧！」「希望民進黨繼續執政！」舔共多年的女星劉樂妍更稱：「我懶得投票了。」

現年70歲的趙少康在訪問時聲稱，在被高票罷免的高雄前市長韓國瑜勸他競逐國民黨主席前，他已想參選2024年總統，他表示看到台灣「變成這樣」，「別人不能救，就我來救，要我來救台灣的話，當然是選2024」。曾經在1993年與王建煊、郁慕明、李勝峰等「新國民黨連線」成員脫離國民黨、另組新黨的趙少康聲言，不論是否當選國民黨主席，都「一定參選2024」，絕對不肯脫離國民黨參選、或當別人的副手。

趙少康又聲稱，近日將組織競選辦公室，陸續提出政策主張，而他聲言一旦投入選戰，將會辭去所有節目主持與頭銜。政綱方面，他直言目前兩岸之間，台獨和統一都做不到，「談統獨都是假議題」，聲稱「（統獨）不是我們這一代要做的事情，這一代就是和平相處、兄弟登山各自努力」，「看誰的制度能夠帶給人民最大的幸福」。

主將兩岸維持現狀的趙少康認為，既然獨、統都做不到，台灣應與大陸「維持和平關係」，「不應花這麼錢在軍備上」，更聲稱購買武器不應只向美國買，「也可以向土耳其等國家購買」。他認為，目前台灣應維持「1分軍事、9分政治」，「否則台灣的資源將被虛耗」。

曾經在已故行政院長郝柏村在任時，擔任環保署長的趙少康，批評目前台灣的憲政體制「有問題」，他認為目前「總統權力過大」，應該透過修憲回歸內閣制，他認為「內閣制較總統制更穩定」，更聲言一旦當選總統，會在「第一任就會設法修憲回到內閣制」，讓總理有多少權力說多少話，比較能夠尊重不同意見。

對於趙少康表態要競逐2024年總統，同樣有意參選的台北市長、民眾黨主席柯文哲透過發言人表示，「人民都有參政的權利」，沒有評論。民進黨內黑馬、桃園市長鄭文燦亦稱「沒甚麼好評論」。退休教授李筱峰卻質詣質問趙少康，當年蔣家、國民黨一黨專政，趙少康「不但不擔憂，還效忠旗下」，怒批他「是不是頭殼破一空（台語，罵別人腦筋短路）」。

資深媒體人周玉蔻更批評：「趙少康太好笑了，要選總統當然不能當黨主席，上周一才要爭主席，一星期後變爭總統！再一周要選宇宙之王嗎？這種翻雲覆雨的行徑，根本頭腦老化老年人典型症狀，國民黨不被老趙玩到掛，也很難吧！」

「國民黨沒有人啦！」趙少康突然宣佈參選，引發不少台灣網民反對，批評他：「語不驚人死不休地搶聲量，他連環保署署長做不來，還想選國民黨黨主席和總統？」「吸着黨國奶水長大的，最沒資格講民進黨一黨獨大！」「兩岸和平？你說了算嗎？看樣子習近平不太想和平，你怎麽辦？」「只要中國共產黨在的一天，台灣就不可能偉大！」「我看像1分藍色9分紅色。」

台灣《蘋果新聞網》正進行網上民調，截至下午5時，54.6%受訪民眾「完全不支持，也不會將選票投給藍營候選人」，62.2%民眾認為不論趙少康與任何人合作「都會贏民進黨」，34.3%民眾更認為，民進黨派出副總統賴清德、行政院長蘇貞昌或鄭文燦任何一人，都能擊敗趙少康。

趙少康在1994年，憑着新黨黨內巨星之勢，宣佈參選台北市長，與陳水扁及競逐連任的國民黨黃大洲對決，他僅在大安區、文山區稍微領先，但最後以19.1萬票之差落敗，事後他歸究藍營猛打告急牌拯救黃大洲，分薄票源，選舉之後他宣佈退出政壇，投身傳媒工作，2002年他本人曾聲稱，在郁慕明接掌新黨後，已經沒有再辦新黨的黨員登記。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／中時電子報／新頭殼newtalk

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