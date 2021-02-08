由台灣知名遊戲廠商「遊戲橘子」（Gamania）代理的網上遊戲《新楓之谷》，原定於1月底至2月中旬舉辦體驗活動，因為疫情關係，發通告宣佈改為網上直播，未料卻因「武漢肺炎」4個字，讓這個專屬於台灣玩家的活動，挑起了大陸網民的敏感神經，甚至被截到大陸論壇上發文公審。對此，遊戲橘子公關對台媒表示「不予回應」。

《新楓之谷》日前於官網公告，原定在西門町舉辦的「楓潮體驗館」，因疫情關係取消了玩家的體驗活動，一日店長活動也改為網上直播。

因為公告提到「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情防疫」，引發大陸網民不滿，還有人截圖發佈到微博上公審，「台楓之谷的遊戲活動公告，台蛙賤畜真是惡心」、「我以前只是覺得4v胎毒（大陸網民稱台灣為灣灣，灣灣英文縮寫為ＷＷ，拆開即成4V）只是想鬧分裂，沒想到他們也能這麼恨大陸，他們難道不知道離了大陸，甚麼都不是嗎？恨也只會陰陽怪氣惡心人」。

不過，這把火卻似乎怎麼燒都燒不起來，因為大陸玩家因大陸伺服器太不濟，寧願翻牆玩台灣伺服器，且翻牆的大陸玩家根本沒注意到他們不可能參與的「台灣實體活動」。此外，遊戲橘子發佈的「楓潮體驗館」異動通知中，分別有「COVID-19」及「武漢肺炎」兩種公告說法。

針對此次事件，有台媒記者詢問遊戲橘子公關有無任何表態，得到了「不予回應」說法。台灣網民及玩家對於小粉紅的所作所為普遍感到厭惡及可笑，紛紛表示「愛罵又愛玩，不爽不要玩滾回你們國服啊」、「到底中國那邊是多慘，讓他們寧可被辱華也要堅持玩下去」、「雙重標準的小粉紅惡心至極」。

三立新聞網

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