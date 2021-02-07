中國與周邊國家關係持續緊張。日本、美國、澳洲及印度四國正考慮舉行網上高峯會，意在圍堵中國。同時有消息指，明日舉行的中國-中東歐國家領導人「17+1」視像峯會，至少有兩國會降格改派部長參與，以示冷待中國國家主席習近平。

「17+1」峯會 習受冷待

日本共同社報道指，日、美、澳、印四國正協調舉辦首腦會議。峯會由美國總統拜登政府主導，主要討論如何實現「自由且開放的印度太平洋」以牽制擴大海洋行動的中國，現正等待印度回覆是否同意舉行。

至於每年一度的「17+1」視像峯會，有歐洲媒體報道，至少包括立陶宛和愛沙尼亞兩國，擬改派部長級官員參加。報道指立陶宛已表示總統和總理均不會出席，愛沙尼亞將改由外交部長出席，拉脫維亞則要在最後時間才確定與會者層級。

除外交局勢緊張，中國與周邊有領土爭議國家關係更是劍拔弩張。印媒報道，印軍在邊境部署法國製「陣風戰機」（rafale）陣風戰機後，解放軍隨即部署殲20戰機回應。近日兩國在邊境不斷加碼，印軍在拉達克（Ladakh）地區部署攻擊直升機；解放軍99A型主戰坦克和04A型步兵戰車則出現在中印邊境西段地區。

另外，兩艘中國海警船前日駛入釣魚島附近海域，並試圖接近兩艘日本漁船，這是中國《海警法》實施後中方船隻連續兩日駛入釣魚島附近海域。而日本巡邏船則警告中方海警船，要求離開。

中央社