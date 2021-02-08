中國外交高層再有調動。《星島日報》今天在一則評論文章中指出，已卸任中共中央聯絡部副部長的王亞軍，將出任中國駐北韓大使。文章形容51歲的王亞軍是「外交新星」，亦是中共外事系統中歷來最年輕的副部級官員，這次是首次出任駐外大使。

文章提到，王亞軍已於1月卸任中央聯絡部副部長，空缺由中共中央紀律檢查委員會駐中央外事辦公室紀檢組組長陳洲接任。文章引述接近外交界的可靠消息指，王亞軍將出入中國駐北韓大使，而這位歷來外事系統中最年輕的副部級官員，「前途不可限量」。

文章指，中國駐外大使通常為局級，但有11個國家的大使為副部級，包括駐美國、俄羅斯、英國、法國、北韓、日本、德國、印度、巴西、南非和埃及的大使。而北韓雖是小國，卻「地位特殊」，中國一向派出副部級大使，以顯重視，近年都由從事政黨外交的中聯部副部長出任，包括前任大使劉洪才和現任大使李進軍。

文章透露，李進軍已近65歲，將在春節前返國。王亞軍則出生於1969年12月，勉強可列「70後」。王是安徽人，在外交學院畢業，1995年進入外交部擔任團委書記，歷任政策研究司副司長、駐歐盟使團公使、中央外辦政策研究局局長等職，2016年6月擔任中聯部部長助理，2018年1月升任副部長。

文章形容王亞軍為「外交新星」，此番出使北韓，是首次出任駐外大使。

文章還提到，中國外交高層於農曆年前出現多番調動，包括駐英大使劉曉明退休，由副外長鄭澤光接任，外交部駐港特派員謝鋒則有望出任副外長，主管涉美事務。加上沈蓓莉去年7月調任中聯部副部長，目前，外交部駐港澳兩個特派員仍然懸空。

《星島日報》

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