內地自2016年起實施修訂後的人口政策，准許夫婦可生育兩名孩子，原意是促進發展平衡、完善人口發展戰略，沒想到民眾卻越來越不敢生兒育女。公安部戶政管理研究中心周一（8日）發表《2020年全國姓名報告》，顯示去年出生且已到公安機關進行戶籍登記的新生嬰兒僅有1,003.5萬，是連續5年減少，而且出現明顯有下跌趨勢，有分析更指，「出生人口塌陷之狼已經到來」。

公安部的報告顯示，截至去年12月31日去年出生且已到公安機關進行戶籍登記的1,003.5萬名新生嬰兒中，529.0萬為男孩，佔52.7%，女孩則佔474.5萬，約佔47.3%。2016年至2019年，內地的出生人口分別為1,786萬、1,723萬、1,523萬及1,465萬，已經是呈持續減少趨勢。

人口減少的趨勢十分明顯，國家統計局上月18日舉行新聞發佈會，宣佈推遲公佈2020年的出生人口數據，並安排將在4月才公佈。不過，部分地方政府所公佈的出生人口數據表明，出生人口正在減少，有地方與2019年同期相比更驟降逾32%。

旅遊網站攜程網創辦人兼主席梁建章本月1日撰文指，儘管不能將上述地區的出生人口降幅推演為全國的全年降幅，但結合二孩堆積減弱、育齡婦女人數減少等因素，認為「2020年全國出生人口比2019年有較大幅度下降已經沒有懸念，出生人口塌陷之狼已經到來」。

梁建章警告，考慮到未來中國育齡婦女人數繼續下降，而未來中國人的生育意願更可能繼續走低：「我們可以說，2020年出生人口雖然是近幾十年來最少的一年，但卻很可能是未來幾十年內出生人口最多的一年（除非未來大力鼓勵生育並且取得奇蹟性的效果）。中國未來每年出生人口再也不可能超過1,400萬，而是在向1,000萬以下急速滑去。如果無法大幅提升生育率，這種下滑將不會見底。」

他亦建議，要扭轉低生育率趨勢，首先要轉變生育政策，強調「當務之急是全面放開並在自主生育的前提下大力鼓勵生育，也就是在住房成本、養育成本和教育等方面切實降低普通家庭的養育負擔」，例如可對多孩家庭買樓實行免地價的政策，以及縮短學制等。

央視新聞／新浪新聞

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