曾代理709人權律師王全璋案的內地律師襲祥棟，昨日因為不配合當局要求，吊銷其律師執業證書聽證會被當局強行中止，指摘他「放棄聽證會」後，山東省司法廳今日發出行政處罰決定書，正式吊銷律師執業證書。當局指摘他「無視聽證主持人要求」，「無正當理由擅自退出聽證會」。

行政處罰決定書有特別提及昨日襲祥棟的聽證會，當局聲稱，襲祥棟「無視聽證主持人向其提供網絡查驗聽證主持人資格證的安排，未經聽證主持人允許，無正當理由擅自退出聽證會。經聽證主持人多次通知襲祥棟及其兩位代理人按要求繼續參加聽證會，襲祥棟及其代理人均無回應，且未繼續參加聽證會」。

當局又重申吊銷襲祥棟律師資格的理由，聲稱他去年在浙江省湖州市吳興區人民法院為被指組織、領導、參加黑社會性質組織的池慎剛時，「多次不服從審判長指揮，持續打斷法官、公訴人發言，未經准許擅自發言，肆意干擾法庭審理的違規行為，雖經法庭多次釋明及警告後仍不改正，嚴重擾亂法庭秩序，干擾訴訟活動的正常進行」。

然而，棟律師昨日已經表明，他在聽證會開始時要求主持人、山東省司法廳社區矯正工作處副處長崔恒濤出示資格證件，但崔恒濤聲稱證件「還在製證中」而未能出示，只有證件號碼，要求襲上網查證。可是襲祥棟卻稱法律規定，網上證件登記不能取代證件實物，而他參加聽證會時當局檢查他的身份證及律師執業證件，表示「如果他不出示證件，要當局上網檢查」，「肯定不會讓我參會」。之後他以「主持人無法出示資格證件」為由，表示他與兩名代理人「依法拒絕聽證」。

之後，襲祥棟接到不明身份人士的手機短信，要他回到回到聽證會，並上網查詢主持人資格，但襲沒有理會。之後他又接到不明人士的短信，稱他因拒絕上網檢查主持人資格，超過限時的20分鐘，被視為「放棄聽證會」。

襲祥棟早前亦批評當局處理他的案件，處處不公。他表示調閱他為池慎剛辯護時庭審的片段，可是當局拒絕讓他複製，而一直有旁聽的池慎剛妹妹要求在聽證會上作供，亦被當局否決。

在聽證會被強行中斷之後一日，當局匆匆發出行政處罰書，這亦符合襲祥棟之前的預期，認為當局辦聽證會只是「走過場」，形容只是要完任任務，「歡歡喜喜過大年」。

《蘋果》記者

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