一名正在美國耶魯大學攻讀碩士的華裔研究生，上周六（6日）在康涅狄格州紐哈芬市街頭遭人連開7槍擊斃。當地警方目前仍在調查這宗案件，無人遭到逮捕。

《紐約郵報》報道，紐哈芬市警方上周六晚間約8時30分接報，市區發生槍擊案。警方趕抵現場，發現死者是26歲的江姓華裔留學生（音譯，Kevin Jiang），目前正在耶魯大學環境學院（YSE，Yale School of the Environment）就讀碩士班2年級，他被人發現陳屍在自己的汽車旁，車尾有撞擊痕跡。

目擊者表示，兇手至少開了7槍，「先是2聲槍響，停了一下，又連開了5槍，我們很害怕，不敢往窗戶外看」，有民眾表示，看到一輛黑色房車高速駛離現場，警方正調查是否發生擦撞事故。

耶魯大學校長薩洛維（Peter Salovey）周日（7日）在學校官網發表聲明，表示校方已經通知江姓學生的家長，並對他們表達慰問，同時稱讚他是位傑出的年輕人。

根據江姓男子的社交網站上貼文，他上月30日才向女友求婚成功，卻遭槍擊死亡。報道指出，他自2012年開始在美國陸軍服役，身亡前仍是美國國民衞隊（US National Guard）成員。

《紐約時報》

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