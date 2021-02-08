阻撓澳洲煤炭入口，引發多個省市限電，甚至影響食水供應。彭博引述知情人士報道，中國將允許運載澳洲煤炭而長期滯留港口的船隻卸貨，但不代表中國放寛對入口澳洲煤炭的禁令。據了解，部份船隻可能被允許更換船員。此舉或僅出於對滯留船隻上船員的人道主義考慮，以及對包括印度在內的相關船員所屬國家表達善意。

涉飛機、導彈和網絡武器

英國《泰晤士報》引述消息人士指，英國政府向曾經於數十間英國大學工作的逾200名英國公民，發出執法通知，懷疑他們將先進軍事技術的研究轉移到中國，包括飛機、導彈設計和網絡武器等，受到調查的學者大部份也涉嫌與中國公司簽署商業協議。

英國安全部門擔心，英國相關知識財產權可能落入中國政府手上，從而協助中國發展大規模殺傷力武器，官員也擔憂技術可能會被用於鎮壓政治異見人士及維吾爾等少數民族。消息人士說：「我們將在法院見到數十名學者，如果有10％人被成功起訴，將會見到約20名學者因為協助中國製造超級武器而入獄。」

廣東《民法典》首案涉冷凍胚胎

廣東省廣州市越秀區法院今日通報，就全省首例適用《民法典》審判的冷凍胚胎歸還案，作出一審宣判。法院支持原告，裁定醫院要向兩名原告退還兩枚冷凍胚胎。案情指，其中一名原告，是廣州一名姓劉的女子，她與丈夫在2016年於當地一間醫院進行手術，之後將胚胎冷凍。現在劉女年過50，認為已無生育能力，要求醫院退還冷凍胚胎，但被醫院拒絕，於是告上法院。

彭博／英國《泰晤士報》／中新社

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