兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（7日）無本土確診個案，新增的14宗確診均為境外輸入個案，分別為上海7宗及廣東7宗；另外新增16宗無症狀感染個案，境外輸入佔15宗，餘下1宗為本土個案。大陸累計89,706宗確診，死亡病例4,636宗。台灣則累計確診927宗，死亡個案9宗。

大陸官方今日宣佈，昨日無新增本土確診個案，為53天以來首次。而新增的14宗境外輸入個案。

中國海關總署今發公告，指因從美國Simmons Prepared Foods的3批次輸華禽肉外包裝中檢出核酸陽性，全國海關自即日起暫停接受該企業產品進口申報4周。

另外，山東省濟南市發出通報，指前日（6日）該市進口冷鏈食品集中監管專倉對一批進口巴基斯坦冷凍帶魚進行核酸檢測，發現其中1份樣本呈陽性。該批貨品共重26.5噸，已全部封存，未流入市場。已對相關環境進行全面消毒。截至6日傍晚6時，共排查與涉疫貨物有直接接觸的裝卸、搬運人員共6人，並進行核酸檢測，結果為陰性，6人均已接種疫苗；其餘75名工作人員亦全部經檢測為陰性。

與此同時，天津市亦指，該市濱海新區在對一間公司冷庫進口冷凍食品進行核酸檢測時，發現一進口凍帶魚外包裝樣本檢測呈陽性。截至7日晚間8時，該批貨物未流入市場。目前已完成對該批貨物及環境的徹底消毒，6名相關工作人員核酸檢測均為陰性。

另外，中國駐埃及大使館昨舉行網上記者會，宣佈中國將向埃及和阿拉伯國家聯盟秘書處提供首批新冠疫苗援助，並願意為埃及採購中國企業生產疫苗提供便利。大使館將為在埃中國僑胞在當地接種疫苗、特別是中國產疫苗提供協助。同日，中國國防部宣佈，應巴基斯坦及柬埔寨軍隊請求，經中央軍委批准，解放軍向兩國軍隊提供的一批新冠疫苗已於7日交付對方。

而在芬蘭，當地發行量約50萬份的第一大報《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat），以「不是到處都禁止享樂」為題，藉在台灣自由自在、不受武漢肺炎疫情拘束的一天，描繪目前全球少數不受疫情影響的日常生活，圖文並茂介紹台灣防疫的成效。該報讚許道，台灣有近2,400萬人口，卻只有909宗確診案例、個位數的死亡個案，餐廳、學校、工作及休閒娛樂仍像疫情爆發前一樣正常運作，這是連在全世界疫情控制較佳的芬蘭也做不到的。

綜合報道

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