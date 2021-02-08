向南美洲國家圭亞那承諾提供疫苗，以改變當地同意台灣成立辦公室的決定後，解放軍周日（7日）向巴基斯坦、柬埔寨隊提供一批武漢肺炎疫苗，中國國防部證實，這次向外國軍隊提供疫苗目的是要宣傳，以展示「中國有能力、有意願承擔大國責任」。

中國昨日已向巴基斯坦捐贈50萬劑國藥集團研發的疫苗，解放軍向巴基斯坦軍隊提供的疫苗，是特別向巴國軍方額外提供。解放軍在聲明中稱，將「繼續為構建人類衞生健康共同體作出積極貢獻」，惟未有透露疫苗的種類及數量。

與中國友好的巴基斯坦，亦深受武漢肺炎疫情的拖累，當地全國已有超過55萬人確診，逾1.1萬人死亡。

另外，柬埔寨軍隊昨日亦接收一批中國疫苗，這批疫苗更是由解放軍的「明星飛機」運20送到柬埔寨。

國防部發佈新聞稿，解釋向巴基斯坦、柬埔寨提供疫苗的原因。新聞稿聲言最主要的原因，是要宣示中國落實武漢肺炎作為「全球公共產品重要宣示的具體舉措，這表明中國有能力，有意願，承擔大國責任」，其次才是「應巴基斯坦、柬埔寨軍隊請求」。

中國將武漢肺炎疫苗當成外交工具，外交部指已向22個國家出口疫苗，已可能危及本身經濟發展。彭博社昨日指出，中國在接種疫苗的進度，每百人只用兩劑，遠落後於歐洲、美國及每百人使用60劑的以色列，專家批評中國要實現群體免疫需要5.5年，相較美國、英國分別為11個月和6個月長遠得多。專家指，中國民眾疫苗接種速度不加快，可能進一步延誤中國開放邊境，並影響未來幾年的經濟成長。

《印度時報》／環球網／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！