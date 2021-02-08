內地人給初生嬰兒取名，最常見的，已經不再是阿「偉」或阿「靜」。根據公安部戶政管理研究中心今日發表的《2020年全國姓名報告》，去年出生的男女新生嬰兒，在登證戶藉時最常見取用的名字，分別是「奕辰」和「一諾」。有指，這些名字聽來像是電視劇集的主角名字，不排除「新手」父母因受偶像影響，而以此作為兒女的名字。

根據報告，去年出生的新生嬰兒，名字中最常見的50個字依次為「梓」、「子」、「宇」、「辰」、「一」等。與2019年相比，「玥」、「伊」、「昕」、「可」等字，較受新生嬰兒的父母青睞。

男嬰取用率最高的前10個名字，依次序為「奕辰」、「宇軒」、「浩宇」、「亦辰」、「宇辰」、「子墨」、「宇航」、「浩然」、「梓豪」、「亦宸」。與2019年相比，「奕辰」首次入圍並登頂榜首。

至於女嬰前10個最受歡迎的名字，則是「一諾」、「依諾」、「欣怡」、「梓涵」、「語桐」、「欣妍」、「可欣」、「語汐」、「雨桐」、「夢瑤」。與2019年相比，「一諾」、「依諾」、「欣怡」依舊位列三甲，「語桐」、「可欣」、「語汐」、「夢瑤」則首進入前10名。

報告分析指出，1949年後，很多男性取名為「建國」、「建華」，女性則選用「英」、「蘭」。至1960年代，人名中「軍」、「勇」、「英」、「麗」等比較常見。進入1980年代，人名中很多選用「偉」、「磊」、「靜」、「麗」。1990年代後，名字則注入了風雅的文化元素，包括「杰」、「浩」、「婷」、「雪」等字更多地被選用。到2000年後，「濤」、「浩宇」、「浩然」、「婷」、「欣怡」、「梓涵」等名字，開始大受歡迎。

另外，報告又謂，按戶籍人口數量排名，2020年的「百家姓」與2019年相比變化不大。「王」、「李」、「張」、「劉」、「陳」依舊名列前5五，此5大姓氏佔全國總人口的30.8%。其中，去年最多嬰兒登記的姓氏是「李」，共72.6萬人，最少的是「顧」，僅1.7萬人。

至於複姓方面，「歐陽」仍是第一大複姓，有111.2萬人。其他常見複姓，包括「上官」8.8萬人、「皇甫」6.4萬人、「令狐」5.5萬人、「諸葛」4.8萬人、「司徒」4.7萬人、「司馬」2.3萬人、「申屠」1.9萬人、「夏侯」1.1萬人、「賀蘭」1.0萬人、「完顏」0.6萬人、「慕容」0.5萬人、「尉遲」0.4萬人、「長孫」0.3萬人。

另外，自2016年全面放開二孩政策實施後，子女隨母姓情形有所增加，去2020新生嬰兒隨母姓與隨父姓的比例為1：12。

紅星新聞網

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