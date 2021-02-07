「志永說不知要坐牢多少年，不要等他了，找個好人嫁吧！」北京一名維權人士前日引述李翹楚哭着說過，許志永第一次見律師後，轉達給她的這句話。《蘋果》記者在上月底訪問李翹楚對許被捕近一年的感受和一年來的經歷，當時李翹楚指自己已經很久沒有被公安騷擾，惜近日還是疑被當局以顛覆罪名帶走。李沒對《蘋果》提到原來許志永勸她離開自己，她說自己以許志永的信念相伴左右，「希望他能夠知道外面是一直有人在惦記他，一直是很努力的跟他站在一起。」

「我覺得其實我是一個挺膽小、挺脆弱的一個人，我覺得我的個性一點都不堅強，我內心是一直有恐懼感的，被約談、被傳訊的時候，面對每一個突發事件的時候，我都是有恐懼感。我就是一個邊哭着，一邊往前走的狀態。」李翹楚和許志永相差18年，去年許志永被捕時，李翹楚才29歲，在被廣泛認識為「許志永女友」前，她本身也是一個公民運動者。

李翹楚說自己不勇敢、不堅強，但這一年來，她獨個拍婚紗照；在律師常瑋平因發聲而遭報復性抓捕後，她知道不能退縮；她又公開自己在監視居住期間如何被剝奪權利，並發佈對北京市公安局三頁的控告書，「被侵犯權利後，每次對權利的維護，也是會在無形當中讓他們知道不合法不合規的話，是有人進行維權和追責的。把執法的每一步都放在公眾的視野範圍內，對那些執行單位的努力的說，讓他們守住法律底線。」

上月下旬，許志永被斷絕與外界聯絡後，終能首次與律師會面。李翹楚其後接受《蘋果》訪問，她希望能講自己的感受，但問與答都小心翼翼，不希望當局有任何口實。李翹楚指，當得知律師或能見到許志永的前一晚，她整夜睡不着，「我特別急切的想要知道他的一些情況，我就希望律師能簡短的幫我轉達我對他的想念，我會一直陪伴他的信念，希望他能夠知道外面是一直有人在惦記他。」當聽到許志永遭受酷刑，李翹楚很是心痛，聽到許志永精神不錯，才稍感寬慰。律師也轉達許志永給她的說話，「他說很惦記我，他也很感激我做的這一切。」

許志永在去年的情人節翌日被抓，情人節當天，他發了一條影片給李翹楚，她受訪時說自己還會不時觀看，以緩解思念，「對我來講，我能做的事情就是一直陪着他去走這個過程，在每一個過程都盡全力。」許志永案至今仍未開庭，李翹楚再度被抓，甚至面臨與許志永同一罪名。

《蘋果》記者

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